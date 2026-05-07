مصر وبيلاروسيا تتجهان لتوطين صناعات الجرارات والمعدات الثقيلة والألبان في مجمعات صناعية مشتركة

وزير الاستثمار المصري يبحث في مينسك نقل التكنولوجيا البيلاروسية وتأسيس مصانع للجرارات والشاحنات والألبان لتحويل مصر إلى مركز تصنيعي وتصديري إقليمي لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

في إطار السعي الدؤوب للدولة المصرية نحو تعزيز قدراتها الصناعية وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، قام الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار و التجارة الخارجية ، بزيارة رسمية رفيعة المستوى إلى جمهورية بيلاروسيا، حيث ترأس أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة.

تضمنت هذه الزيارة جولة ميدانية واسعة شملت ثلاثاً من أضخم القلاع الصناعية في العاصمة مينسك، وذلك بهدف بحث سبل نقل التكنولوجيا المتطورة وتوطين الصناعات الثقيلة والزراعية على الأراضي المصرية. تأتي هذه التحركات في توقيت استراتيجي يهدف إلى تحويل مصر من مجرد سوق مستهلك للمعدات والآلات إلى مركز إقليمي رائد للتصنيع والتصدير، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بمختلف دول القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وقد استهل الوزير جولته بزيارة مصنع مينسك للجرارات المعروف باسم MTZ، وهو أحد أكبر صروح الصناعة في العالم. وخلال الزيارة، تفقد الوزير بدقة متناهية خطوط الإنتاج المتطورة، واطلع على أحدث الآليات المستخدمة في عمليات اللحام والدهان، فضلاً عن أنظمة اختبارات الجودة الصارمة التي تخضع لها الجرارات التي تتراوح قدرتها الإنتاجية ما بين 80 إلى 350 حصانًا. وأوضح الوزير أن الرؤية المصرية الحالية ترتكز على الانتقال الجذري من مرحلة الاستيراد الكامل إلى مرحلة التصنيع المشترك.

وفي هذا الصدد، تم الاتفاق رسمياً على البدء في إعداد دراسة جدوى تفصيلية لإنشاء مجمع صناعي مشترك مع شركة MTZ، يهدف إلى توطين صناعة الجرارات والمعدات الزراعية الثقيلة بنسبة مكون محلي مرتفعة، مما يساهم في دعم القطاع الزراعي المصري وتوفير معدات حديثة بأسعار تنافسية، مع تحويل هذا المجمع إلى قاعدة انطلاق للتصدير نحو الأسواق الأفريقية والعربية. ولم تقتصر الزيارة على القطاع الزراعي فحسب، بل امتدت لتشمل قطاع النقل والمعدات الهندسية، حيث تفقد الوزير مصنع شركة MAZ الرائدة عالمياً في إنتاج الشاحنات والحافلات والمقطورات.

وقد شهد اللقاء بحثاً معمقاً حول فرص إنشاء خطوط تجميع وإنتاج متكاملة في مصر، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي ويدعم تحديث أسطول النقل الوطني. وأشار الدكتور فريد صالح إلى أن الهدف الاستراتيجي هو تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي متكامل، يقدم خدمات الصيانة المتخصصة ويوفر قطع الغيار الأصلية، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى خفض قيمة الفاتورة الاستيرادية وتوفير مبالغ ضخمة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري في مجالات الهندسة والفنيات المتقدمة.

وفي سياق متصل بتعزيز الأمن الغذائي، زار الوزير مصنع مينسك للألبان رقم 1، حيث اطلع على أحدث تقنيات البسترة وإنتاج الأجبان والزبدة ومنتجات اللاكتوز. وناقش الوزير مع قيادات الشركة مقترحاً طموحاً لإنشاء مشروع مشترك في مصر متخصص في إنتاج الألبان المجففة الموجهة للأغراض الصناعية وألبان الأطفال.

ويهدف هذا المشروع إلى الاستفادة القصوى من المواد الخام المحلية المتوفرة في مصر لتعزيز القيمة المضافة، وضمان توفير منتجات غذائية عالية الجودة وبأسعار في متناول المواطن المصري، مما يقلل من الاعتماد على استيراد مساحيق الألبان من الخارج. من جانبهم، أعرب رؤساء الشركات البيلاروسية، وعلى رأسهم سيرجي أفيرين مدير عام مصنع مينسك للجرارات، عن تقديرهم العميق للعلاقات التاريخية التي تربط بلادهم بمصر، مؤكدين أن وجود منتجاتهم في السوق المصرية منذ عقود يمنحهم ثقة كبيرة في نجاح أي شراكة مستقبلية.

وأكد الجانب البيلاروسي استعدادهم الكامل لنقل كافة الخبرات الفنية وتدريب الكوادر المصرية لضمان استدامة هذه المشاريع. وشدد المسؤولون البيلاروس على أن مصر تمثل البوابة الاستراتيجية الأكثر أهمية للوصول إلى الأسواق الواعدة في أفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعل الاستثمار في مصر أولوية استراتيجية للتغلب على تحديات سلاسل الإمداد العالمية وتوسيع نطاق انتشار علاماتهم التجارية عالمياً





