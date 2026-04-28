مصر تسعى لجذب استثمارات أجنبية لقطاع التعدين خلال منتدى المعادن الحرجة في إسطنبول

رئيس هيئة الثروة المعدنية يعقد لقاءات مع مسؤولين وشركات تركية وأمريكية ودولية لاستكشاف فرص التعاون وجذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين المصري، في إطار جهود الدولة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.

في إطار المشاركة ال مصر ية الفاعلة في منتدى المعادن الحرجة لمنظمة التعاون ال اقتصاد ي والتنمية الذي استضافته مدينة إسطنبول التركية، قاد الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات ال تعدين ية، جهودًا مكثفة لتعزيز التعاون الدولي وجذب ال استثمار ات الأجنبية المباشرة إلى قطاع ال تعدين ال مصر ي.

جاءت هذه الجهود ضمن الوفد الرسمي المرافق للمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وشملت سلسلة من اللقاءات الثنائية الهامة مع مسؤولين رفيعي المستوى وممثلي شركات تعدين عالمية مرموقة ومؤسسات دولية متخصصة. تركزت المناقشات على استكشاف آفاق التعاون الواعدة في مجالات الاستكشاف والتنقيب عن المعادن، وتطوير البنية التحتية للمناجم، وتبني أحدث التقنيات في الصناعات التعدينية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الفنية والإدارية.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية الدولة المصرية الطموحة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الطاقة، حيث تستهدف مصر توليد 42% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وشهدت مشاركة رئيس الهيئة لقاءات بناءة مع عدد من الشركات التركية والأمريكية الرائدة في مجال التعدين.

ففي اجتماع مع مصطفى تونا كاسكاتي، مدير الاستكشاف بشركة إيسان التركية، تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتطورات الإيجابية التي يشهدها مناخ الاستثمار، والإجراءات الحكومية المتخذة لتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين. وتم الاتفاق على تسهيل التواصل بين شركة إيسان وعدد من الشركات المصرية العاملة في قطاع التعدين، بهدف استكشاف إمكانية إقامة شراكات استراتيجية جديدة.

كما التقى الجيولوجي ياسر رمضان مع مايك كوب، كبير مستشاري وزير الطاقة الأمريكي، حيث دار الحديث حول سبل تعزيز التعاون في مجالات التعدين والطاقة والمعادن الحرجة، والاستفادة من الخبرات الأمريكية المتقدمة في تطوير القطاع التعديني المصري. وأعرب الجانب الأمريكي عن اهتمامه بتنظيم زيارة لوفد من الشركات الأمريكية إلى القاهرة للمشاركة في فعاليات منتدى التعدين المقرر عقده في سبتمبر المقبل، مما يعكس الثقة المتزايدة في الإمكانات الاستثمارية الواعدة في مصر.

كما تم التأكيد على أهمية دعم التواصل بين الشركات الأمريكية العاملة في هذا المجال وتشجيعها على الاستثمار في مصر. وعلى صعيد متصل، عقد رئيس الهيئة اجتماعًا مثمرًا مع جورجينا هاليت، كبيرة مسؤولي الاستدامة ببورصة لندن للمعادن، حيث تم بحث سبل التعاون في تطوير آليات العمل بقطاع التعدين المصري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.

وتم التأكيد على أهمية تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة والشفافية في جميع العمليات التعدينية، وضمان حماية حقوق المجتمعات المحلية المتأثرة بالمشاريع التعدينية. كما تم استعراض جهود هيئة الثروة المعدنية في تطوير التشريعات واللوائح المنظمة لقطاع التعدين، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة. وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود الوزارة لتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.

إن هذه المشاركة الفعالة في منتدى المعادن الحرجة تعكس التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي في مجال التعدين، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير هذا القطاع الحيوي





