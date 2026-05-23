مصر تواصل تصدير البرتقال وتبتعد عن الاعتماد على الأسواق التقليدية لنخوض معركة جديدة: سعودي

مصر تواصل تصدير البرتقال وتبتعد عن الاعتماد على الأسواق التقليدية لنخوض معركة جديدة: سعودي
📆5/23/2026 5:16 PM
📰ElBaladOfficial
تحقق مصر نجاحًا كبيرًا في تصدير البرتقال، حيث تحتفظ بلاده بالصدارة العالمية للعام السادس على التوالي، متفوقة على كبار المنتجين مثل إسبانيا وجنوب أفريقيا. وتواصل مصر زيادة صادراتها إلى الأسواق الجديدة في أميركا، بعد فتح 4 أسواق جديدة أمام البرتقال والعنب وشتلات الفراولة مع نهاية شهر مايو الماضي.

في وقت تتسابق فيه الدول على تعزيز صادراتها الزراعية كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي، تواصل مصر تثبيت موقعها على خريطة العالم كقوة أولى في تصدير البرتقال ، لتحتفظ بالصدفة العالمية للعام السادس على التوالي، متفوقة على كبار المنتجين مثل إسبانيا وجنوب أفريقيا.

أسواق جديدة تتجه للأمريكتين في خطوة تعكس توسعًا مدروسًا في خارطة التصدير، نجحت مصر في فتح 4 أسواق جديدة أمام البرتقال والعنب وشتلات الفراولة في كل من بيرو وبنما والمكسيك، بعد استكمال المفاوضات الفنية والحصول على الاشتراطات الصحية المطلوبة. أزمة الرقص على مقاعدها.. لماذا تنخفض الأسعار وكيف يمكن حلها

