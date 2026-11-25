توجهت مؤسسة مصر الخير بفرق الإغاثة والطوارئ إلى موقع حريق الطريق الدائري بالوراق بالجيزة لدعم مصابى الحادث بالتزامن مع حادث اعتراض صاروخ غرب السعودية.

أعلنت مؤسسة مصر الخير عن تحرك فوري لفرق وحدة ال إغاثة وال طوارئ التابعة لها نحو موقع حادث حريق الطريق الدائري الذي وقع في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة ، وذلك في إطار المبادرة الإنسانية السريعة للاستجابة للأزمات.

تفاصيل الاستجابة الميدانية للحريق

تحركت فرق الطوارئ من المؤسسة مباشرة إلى موقع الحادث بعد وقوع الحدث في طريق الدائري بمركز الوراق بمحافظة الجيزة، وذلك بهدف الانخراط الفعلي في عمليات التعامل مع التداعيات الإنسانية والخطيرة التي نتجت عن الحريق الواسع النطاق.

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يأتي هذا التحرك الميداني المباشر تنسيقاً كاملاً ومتكافئاً مع القوات الميدانية المشاركة، بما في ذلك قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف والأجهزة المعنية بالمشهد الأمني، لضمان تقديم الدعم اللازم والمتكامل للمتضررين في أسرع وقت ممكن.

الموقف الأمني في المملكة العربية السعودية

في سياق متوازي للمخاوف الأمنية في المنطقة، أصدر التحالف العسكري في المملكة العربية السعودية بياناً مفاده اعتراض صاروخ كروز في المناطق الغربية من المملكة، بالإضافة إلى عمليات تدمير مسيّرة رصدت في محيط ميناء جدة.

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يأتي هذا التحديث الأمني الحربي بالتزامن مع نشر الأخبار المحلية في مصر، حيث حددت التغطية الإعلامية التاريخ بيوم الخميس، 26 نوفمبر 2026، في تمام الساعة 12:16 صباحاً، لتوثيق الأحداث المتزامنة.

الدعم الإنساني وتعزيات المؤسسة

عبرت المؤسسة عن تضامنها الكامل مع جميع مصابي حادث الحريق وأسرهم، مؤكدة أنها تراقب كل تطورات الموقف بدقة من بعيد، معربة في الوقت ذاته عن تقديرها العميق والخالص لجهود قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف وكافة الأطقم المشاركة.

أعربت مصر الخير مجدداً عن خالص تعازيها لأسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم، ووجهت تمانياتها الصادقة بالشفاء العاجل لكافة المصابين، مؤكدة أن رسالتها الإنسانية تقف دائماً في صف مساندة المواطنين في أوقات الأزمات والطوارئ.

الاستمرارية في الدعم المجتمعي

أكدت المؤسسة أن تحرك فرق وحدة الإغاثة والطوارئ يأتي انطلاقاً من رسالتها الإنسانية الراسخة ودورها المجتمعي الفاعل في مساندة المواطنين وقت الأزمات، مع الحرص الدائم على التواجد الميداني المباشر.

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ستستمر المؤسسة في المشاركة الفعالة في جهود الاستجابة الشاملة للحوادث المختلفة، بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية الحكومية، بما يسهم بشكل حقيقي ومؤثر في تقديم الدعم الإنساني واللازم للمتضررين.