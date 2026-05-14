مصر واليابان تعززان جودة الخدمات الصحية عبر تطبيق نموذج الرعاية المتمركزة حول المريض

تفاصيل إطلاق ورشة العمل الأولى لمشروع E-PaCC بالتعاون مع جايكا لتطوير 22 مستشفى مصرياً، والإعلان عن تطبيق الرعاية الصحية المبنية على القيمة في محافظة المنيا كأول محافظة مصرية.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إرساء قواعد جديدة للجودة الصحية في مصر، أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، عن إطلاق فعاليات ورشة العمل الأولى لتبادل الخبرات بين المستشفيات المشاركة في مشروع التعاون الفني الياباني المتخصص في مجال الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض، والمعروف عالمياً باسم E-PaCC.

جاءت هذه المبادرة بالتعاون الوثيق مع وكالة التعاون الدولي اليابانية جايكا، وبحضور رفيع المستوى شمل السيد يو إبيساوا، الممثل الرئيسي لمكتب الوكالة في مصر، والدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى جانب كوكبة من القيادات الصحية وممثلي الجهات الشريكة. تهدف هذه الورشة إلى خلق منصة تفاعلية تتيح للمنشآت الصحية تبادل أفضل الممارسات المطبقة، ومناقشة التحديات التي واجهتها أثناء تطبيق النموذج الياباني، مما يساهم في تسريع وتيرة التحول نحو تقديم خدمات طبية تضع المريض في قلب العملية العلاجية، وليس مجرد متلقٍ للخدمة، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في فلسفة الإدارة الصحية داخل المستشفيات المصرية.

وقد أكد الدكتور أحمد السبكي أن هذا المشروع لا يمثل مجرد تعاون تقني، بل هو نموذج رائد للشراكات الدولية التي تسعى إلى تطوير جودة الخدمات الصحية داخل المنشآت الحكومية والأهلية والخاصة. وأوضح أن تطبيق النموذج الياباني في الرعاية المتمركزة حول المريض يسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المرضى من خلال تقليل فترات الانتظار، وتحسين التواصل بين الفريق الطبي والمريض، ورفع كفاءة التشغيل العام.

وفي هذا السياق، كشف السبكي عن نجاح الهيئة في تأهيل 22 مستشفى لتطبيق هذا النموذج، حيث تم تكريم المتميزين من الكوادر الطبية والإدارية الذين بذلوا جهوداً مضنية لتحقيق هذا الإنجاز. ومن أبرز هذه المنشآت التي أثبتت كفاءتها: مستشفى النصر التخصصي للأطفال، ومستشفى العديسات التخصصي، ومستشفى شرم الشيخ الدولي، بالإضافة إلى المجمعات الطبية في الإسماعيلية والسويس.

هذا التأهيل لم يكن ليتم لولا برامج التدريب المكثفة التي وفرتها الهيئة، والتي ركزت على تغيير الثقافة المؤسسية لتصبح أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المواطنين الصحية والنفسية. وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية، كشف رئيس هيئة الرعاية الصحية عن مفاجأة تطويرية كبرى، حيث ستكون محافظة المنيا هي الأولى من نوعها في مصر التي تتبنى مفهوم الرعاية الصحية المبنية على القيمة. هذا التوجه يأتي بالتزامن مع الإطلاق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة خلال الأشهر القليلة القادمة.

وتعتمد الرعاية المبنية على القيمة على قياس النتائج الصحية الفعلية التي يحققها المريض مقابل التكلفة المنفقة، بدلاً من التركيز فقط على عدد الخدمات المقدمة، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة ورفع جودة العلاج. ومن جانبه، عبر السيد يو إبيساوا عن إعجابه بالتحول الفعلي الذي شهدته المستشفيات المصرية، مؤكداً أن الشراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية أصبحت نموذجاً يحتذى به في نقل الخبرات الدولية وتوطينها بما يتناسب مع البيئة المحلية.

كما أشاد الدكتور نعمة عابد بدور منظمة الصحة العالمية في دعم هذه الشراكات التي تصب في النهاية في مصلحة المواطن المصري، مؤكداً أن تكامل الجهود بين مصر واليابان والمنظمات الدولية هو السبيل الوحيد للوصول إلى تغطية صحية شاملة وعادلة وعالية الجودة، بما يتماشى مع المعايير العالمية للرعاية الصحية الحديثة





