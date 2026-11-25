رئيس الوزراء يعلن عن 48 تعديلاً على لائحة قانون الشركات 159 لسنة 1981 لتحسين بيئة الأعمال. التعديلات تهدف إلى توفير المرونة والشفافية للمستثمرين وتيسير إجراءات التأسيس والتمويل.

بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمراً إعلامياً لإطلاق الحزمة الجديدة من تعديلات اللائحة التنفيذية ل قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بحضور نخبة من كبار المسؤولين الوزراء وممثلي القطاع الخاص.

حزمة تعديلات قانون الشركات رقم 159

تضم الحزمة المعلن عنها اليوم مجموعة شاملة من 48 تعديلاً تشريعياً وتنظيمياً، تستهدف أكثر من 45 مادة من نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981. وقد تضمنت هذه التعديلات مزيجاً من الإلغاء والاستحداث والتعديل، بهدف إعادة هيكلة البيئة القانونية المؤطرة لعمل الشركات في مصر لتواكب المتطلبات الاقتصادية الحديثة.

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وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار تنفيذ مباشر لمخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، وكذلك استجابة لجهود الدولة المستمرة والهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال بشكل جوهري. تسعى الوزارة من وراء هذه التعديلات إلى تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية القائمة، وتيسير الإجراءات الروتينية والبيروقراطية أمام الشركات والمستثمرين، بما يرفع من تنافسية الاقتصاد المصري ويجعله وجهة جذابة للاستثمارات المحلية والعالمية.

محاور التعديلات وآلية التنفيذ

قدم سعيد عرفة مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس اللجنة المشكلة لإعداد التعديلات، عرضاً تفصيلياً شاملاً لأبرز المحاور التي طالتها الحزمة الجديدة. وقد سلط العرض الضوء على التطورات الجوهرية التي شهدتها القواعد المنظمة لعملية تأسيس الشركات، وآليات إدارتها الداخلية، وكذلك قنوات تمويلها المعتمدة.

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وشملت التيسيرات الجديدة مجالات حساسة تتعلق بإجراءات التقييم المالي للشركات، والضوابط الخاصة بالجمعيات العامة، وآليات الطرح العام. وقد استهل المؤتمر بعرض فيلم تعريفي استعرض الملامح الرئيسية لهذه التعديلات، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو توفير قدر أكبر من الوضوح القانوني والمرونة الإجرائية، مما يسهم في تقليل الوقت اللازم لإتمام المعاملات والأعباء المترتبة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

إلى جانب التعديلات المباشرة على اللائحة، تتضمن الحزمة المعلن عنها مجموعة من القواعد والإجراءات والقرارات المكملة التي تعزز من فعالية النظام الجديد. وتشمل هذه الأدوات المكملة دليلاً شاملاً للقواعد والإجراءات الخاصة بأعمال التقييم، بالإضافة إلى ضوابط واضحة لاتفاقيات الشركاء والمساهمين، وقواعد منضبطة لعقود التمويل القابلة للتحويل إلى حقوق ملكية.

رؤية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن بناء اقتصاد قوي وقادر على منافسة الاقتصادات العالمية يتطلب تكاملاً حقيقياً بين السياسات الاقتصادية والتشريعات والقضائية والمشروعات القومية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التكامل يسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج الصناعي، والتوسع في نطاق الأنشطة التجارية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأوضح مدبولي أن الدولة المصرية تنتهج مساراً متكاملاً للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي والتشريعي، يستهدف إقامة اقتصاد أكثر إنتاجية وكفاءة، ويقوده بشكل أساسي القطاع الخاص. وأكد أن تطوير اللائحة التنفيذية لقانون الشركات يمثل أحد الخطوات المحورية في هذا المسار، حيث يسعى إلى إحداث تغيير ملموس في تجربة المستثمر اليومية، من خلال تيسير إجراءات التأسيس والنمو، وتوفير أدوات تمويل أكثر مرونة.

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وشدد رئيس الوزراء على أن الحزمة الجديدة لا تقتصر على مجرد إدخال تعديلات نصية أو إجراءات شكلية، بل تسعى إلى تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية المؤسسية. وأضاف أن الهدف هو التعامل الفعال مع التحديات العملية التي تواجه المستثمرين، مما يضمن حماية أقوى لأصحاب رؤوس الأموال ويقلل من المخاطر غير المحسوبة.

أدوات التمويل وحماية حقوق المستثمرين

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن حزمة التعديلات الجديدة تأتي امتداداً طبيعياً لتوجه الدولة الاستراتيجي نحو تطوير بيئة الأعمال. وأوضح الوزير أن التحديث التشريعي يستهدف توفير إجراءات أكثر وضوحاً ومرونة، مما يدعم قدرة الشركات على التأسيس السليم والنمو المستدام والتوسع الجغرافي.

وأضاف أن إعداد هذه الحزمة كان ثمرة عمل مكثف من قبل لجنة متخصصة تولت مراجعة دقيقة للوائح الحالية، ودراسة التحديات العملية التي يواجهها مجتمع الأعمال في الميدان. وأكد الوزير أن التفاعل المستمر مع رؤى وملاحظات المستثمرين استهدف ضمان استجابة التعديلات للاحتياجات الحقيقية للسوق، وتحقيق أثر مباشر على كفاءة الإجراءات وسهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وشمل الإطار التنظيمي المتكامل الذي تم الإعلان عنه أربعة مسارات رئيسية، تتضمن تعديلات اللائحة التنفيذية نفسها، ودليل القواعد والإجراءات لأعمال التقييم، وضوابط اتفاقيات الشركاء، وقواعد عقود التمويل القابلة للتحويل. ويوفر هذا المزيج إطاراً شاملاً لتنظيم دورة حياة الشركة الكاملة، بدءاً من مرحلة التأسيس، مروراً بمراحل التمويل، وصولاً إلى مراحل التوسع والنضج المؤسسي.