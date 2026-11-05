مصر والبحرين تعززان التعاون الاقتصادي وتنتقلان لمرحلة الاستثمار الفعلي

رئيس الوزراء المصري يلتقي الوفد البحريني لبحث توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين والشروع في تنفيذ مشروعات مشتركة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الوفد البحرين ي المشارك في أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرين ية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لمناقشة عدد من المشروعات التي تم التوافق عليها بين الجانبين. وأكد الاجتماع على ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون المؤسسي إلى مرحلة الاستثمار الفعلي خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

تعزيز العلاقات الثنائية والاستثمارات المشتركة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مخرجات أعمال اللجنة ستسهم في تعزيز التعاون بين مصر والبحرين وتحقيق المصالح المشتركة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة. وأشار رئيس الوزراء إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه قبل يومين من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والذي تناول التنسيق والتشاور بشأن الاستعدادات الخاصة بانعقاد اللجنة. وأعرب مدبولي عن أمله في أن تسفر اجتماعات اللجنة عن قرارات تسهم في دفع أطر التعاون المختلفة بين البلدين إلى آفاق أرحم، مشيداً بأهمية دفع العلاقات الثنائية.

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المستشارون والوزراء المشاركون في الاجتماع

حضر الاجتماع من الجانب البحريني معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء. كما شارك سعادة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وسعادة عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وسعادة خالد بن إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي. بالإضافة إلى سعادة نبيل بن خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وسعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وعدد من المسؤولين البحرينيين.

فيما حضر الاجتماع من الجانب المصري السيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة. كما شارك الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة. وأيضاً السيد مصطفى شيخون رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وعدد من المسؤولين.

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رؤى رسمية حول التبادل التجاري والصناديق السيادية

أعرب معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين عن تقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بأهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة المشتركة. وأشار إلى الفرص المتاحة أمام تطوير التعاون بين الصندوق السيادي البحريني والصندوق السيادي المصري، والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاستثمار الفعلي خلال الفترة المقبلة. كما تطرق وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين إلى التعاون في مجال إدارة وتشغيل الموانيء وصيانة السفن، مؤكداً تطلع بلاده إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

أشار الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إلى تكثيف الجهود لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار والتبادل التجاري وإقامة المشروعات المشتركة. وأكد أن هناك تطلعات لترجمة التعاون بين الهيئة القومية للبريد بجمهورية مصر العربية وشركة بريد البحرين لإنشاء منصة للبريد الرقمي إلى خطوات عملية. من جانبه، أكد السيد أحمد كجوك وزير المالية وجود تنسيق كامل بين الجانبين المصري والبحريني لإنجاز ما تم التوافق عليه بشأن اللجنة المشتركة، مثمناً روح التعاون التي سادت بين الجانبين. وأشار إلى الاتفاق على أهمية تعزيز التنسيق داخل اللجنة ومتابعة نتائج أعمالها، والعمل على ترجمة ما تم التوصل إليه إلى قرارات سريعة وفعّالة على أرض الواقع.