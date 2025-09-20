مصر وسنغافورة: تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات متعددة

شهدت القاهرة زيارة رسمية لرئيس جمهورية سنغافورة، حيث بحث مع الرئيس السيسي سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز الشراكة بين البلدين.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم في قصر الاتحادية، ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة ، والسيدة جين يوميكو إتوجي، قرينة سيادته، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس السنغافوري إلى جمهورية مصر العربية. بدأت مراسم الاستقبال الرسمية بوصول الضيف وقرينته إلى قصر الاتحادية، حيث عزفت الموسيقى السلامين الوطنيين ل مصر و سنغافورة ، وأدى حرس الشرف التحية. تلا ذلك لقاء ثنائي مغلق بين الرئيسين، ثم جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

تضمنت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات متعددة، حيث أكد الرئيس السيسي على وجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، في ظل الفرص المتنوعة والجذابة التي تزخر بها مصر، والتي كانت محل اهتمام الشركات السنغافورية. شملت المباحثات أيضًا مجالات التجارة، وإدارة الموانئ، والتحول الرقمي، والتعاون الثقافي، مع إشادة الرئيس السنغافوري بالدور الريادي للأزهر الشريف في نشر الإسلام. أشاد الرئيس السنغافوري بالطفرة التنموية في مصر، موجهًا دعوة إلى الرئيس السيسي لزيارة سنغافورة العام المقبل، بالتزامن مع الذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية. كما تناول اللقاء مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الوضع في الشرق الأوسط، حيث استعرض الرئيس السيسي جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات، وإطلاق سراح الرهائن، مؤكدًا على رفض تهجير الفلسطينيين. وأعرب عن تقديره للمساعدات الإنسانية السنغافورية، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه وصولها. من جانبه، ثمن الرئيس السنغافوري دور مصر في دعم الاستقرار والأمن الإقليمي. واختتمت الزيارة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الزراعة، والصحة، والنقل البحري، والحماية الاجتماعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتدريب الكوادر الحكومية.\في سياق متصل، رحب الرئيس السيسي بزيارة الرئيس السنغافوري إلى القاهرة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة إضافية في تعزيز العلاقات الدبلوماسية التي تقترب من الذكرى الستين لتأسيسها. أشار الرئيس إلى قوة وتميز هذه العلاقات، المبنية على الاحترام المتبادل والتفاهم حيال القضايا الإقليمية والدولية. وذكر الرئيس أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال سنغافورة عام 1965، وأقامت معها علاقات صداقة راسخة تمتد حتى اليوم. وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات في المستقبل، من خلال مناقشة سبل تطويرها على الأصعدة الاقتصادية والثقافية، وفي مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات، والتعاون مع الأزهر الشريف. تم التركيز على تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، والارتقاء به إلى مستويات أعلى تتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة والإمكانيات المتاحة. أكد الرئيس انفتاح مصر على دعم الاستثمارات السنغافورية، وزيادة التبادل التجاري، مع وجود فرص واسعة لتنشيطه. شدد الرئيس على أهمية الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين، والتي يمكن أن تمتد إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تعتبر مصر بوابة طبيعية لإنشاء شراكات نوعية. وجه الرئيس دعوة إلى المؤسسات والشركات السنغافورية لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، والاستفادة من التطورات التي تشهدها البلاد. أعرب عن أمله في أن يحقق منتدى الأعمال المصري السنغافوري، الذي يعقد بالتزامن مع الزيارة، تقدمًا ملموسًا في زيادة التبادل التجاري والاستثماري. \خلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والبرامج التدريبية، وبناء القدرات في مجالات حيوية مثل النقل البحري والجوي، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والحوكمة، والحفاظ على البيئة، والطاقة المتجددة. أشار الرئيس إلى التقدم الكبير الذي أحرزته كل من مصر وسنغافورة في هذه المجالات، وأهمية تحديد المزيد من أوجه التعاون فيها. شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الزراعة والصحة والنقل البحري، بالإضافة إلى التدريب وتعزيز الشراكة الاقتصادية. أكد الرئيس على وجود آفاق واسعة للتعاون في هذه المجالات، مما يعزز العلاقات الثنائية ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين. التعاون الاقتصادي بين مصر وسنغافورة يشهد تطورا ملحوظا، حيث تسعى الدولتان إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات الحيوية. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة تأكيد على التزام البلدين بتعميق العلاقات الثنائية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التعاون والشراكة الاستراتيجية. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات حيوية، مما يعود بالنفع على شعبي البلدين ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تمثل الزيارة فرصة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين





