مصر تدرج مجلس مسلمي أوروبا على قائمة الكيانات الإرهابية

أدرجت مصر 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات والإرهابيين لمدة خمس سنوات، ويأتي مجلس مسلمي أوروبا في مقدمة الكيانات المدرجة بمختلف فروعه.

أدرجت مصر، بقرار من محكمة جنايات القاهرة في أول درجة، 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، ويأتي مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه في مقدمة الكيانات المدرجة. جاء القرار في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، ونُشر في العدد رقم 250 تابع من جريدة الوقائع المصرية الصادر يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.

وفي الوقت نفسه، أكدت الباحثة في شؤون الجماعات الإرهابية عائشة نصار، خلال استضافتها ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العلاقة بين مجلس مسلمي أوروبا والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية تدعمها شواهد تاريخية موثقة في رأيها، وفق ما عرضته في الحلقة.

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تفاصيل قائمة الكيانات والأشخاص المدرجين

شملت قائمة الكيانات المدرجة 35 كياناً ومؤسسة ورابطة وجمعية ومجلساً، وتضمنت مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد. وامتدت القائمة إلى دول أوروبية وآسيوية متعددة، من بينها إيطاليا وإسبانيا وإيرلندا وبولندا ورومانيا والمجر وتركيا وألبانيا وأوكرانيا وبلجيكا.

إلى جانب الكيانات، تضمنت القائمة مجالس وهيئات أوروبية متخصصة، هي المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، إضافة إلى المنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.

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أما قائمة الأشخاص فضمت 36 اسماً، من بينهم عبد الله سامي بن منصور، وسمير بن عبد الله الفالح، وشكيب أرسلان بن مخلوف، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وحمزة كركماز، ومحمد هني، وأسامة محمد إبراهيم سليمان. وأُدرجت الأسماء وفق البيانات الواردة في نص القرار المنشور.

موقف عائشة نصار من الروابط التنظيمية

رأت عائشة نصار أن الروابط بين الواجهات المؤسسية في أوروبا والتنظيم الدولي للإخوان لم تكن عرضية، بل جاءت وفق استراتيجية مدروسة ومتعمدة أُقرت خلال اجتماعات تنظيمية محددة، بحسب ما ذكرته في برنامج "ستوديو إكسترا".

واستشهدت نصار بتولي يوسف القرضاوي رئاسة مجلس الفتوى التابع لمجلس مسلمي أوروبا لمدة 20 عاماً، واعتبرت أنه الأب الروحي لتلك المؤسسات، وهو ما رأت أنه يدعم وجود صلة تنظيمية بين المجلس والتنظيم الدولي.

وذهبت نصار إلى أن إخفاء هذه الروابط أنتج ازدواجية في الخطاب، إذ يقدم المجلس نفسه بواجهة معتدلة تخاطب المجتمعات والحكومات الغربية، بينما يرتبط في بنيته ومساره بأهداف وأيديولوجيا التنظيم الدولي، وفق تحليلها. ولم ترد في المادة الصحفية أي رواية مضادة من مجلس مسلمي أوروبا أو من الجماعة بشأن هذه المزاعم.

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أثر القرار والخطوات القانونية المقبلة

يترتب على إدراج الكيانات والأشخاص على قائمتي الإرهاب أن القرار سارٍ لمدة خمس سنوات، وأن نشره في جريدة الوقائع المصرية يمنحه الصفة الرسمية، وفق ما ورد في النص المنشور.

وتعد المدة المحددة في القرار، أي خمس سنوات، من أهم عناصره العملية، إذ تحدد الفترة التي تظل فيها الكيانات والأشخاص المدرجون على القوائم، ما لم تطرأ تغييرات قانونية لاحقة تنص عليها الإجراءات القضائية المعتادة.

ويتعلق القرار حالياً بحكم صادر في أول درجة من محكمة جنايات القاهرة، أي أنه قابل لمراحل قضائية أخرى وفق الإجراءات المعمول بها، وهو ما يجعل متابعة مسار القضية ونشر أي قرارات لاحقة في الجريدة الرسمية نقطة مرجعية للمهتمين بالملف.