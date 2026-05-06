مصر تجدد دعمها المطلق للإمارات وتؤكد أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

النائب حسن عمر حسنين يدين الاعتداءات على الإمارات ويحذر من تداعيات استهداف مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي، مؤكداً عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وأبوظبي.

أكد النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب ال مصر ي، في بيان رسمي مفصل، أن أي اعتداء يستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة لا يمكن النظر إليه كحدث عابر أو مجرد خلاف سياسي، بل هو تصعيد بالغ الخطورة وانتهاك صارخ ومباشر لقواعد القانون الدولي ومبادئ السيادة الوطنية.

وأوضح أن مثل هذه الأعمال العدائية تكشف عن توجهات مبيتة تهدف إلى تقويض ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومحاولة فرض واقع إقليمي مضطرب ومفتعل عبر استخدام القوة، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي والمؤسسات العربية. وأشار حسنين إلى أن استهداف دولة بمكانة وثقل الإمارات، والتي تعتبر ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار في منطقة الخليج العربي، لا يهدد أمن دولة واحدة فحسب، بل يمتد أثره ليطال صميم منظومة الأمن القومي العربي بأكمله، ويكشف عن وجود تهديد واضح ومباشر لموازين القوى الاستراتيجية في المنطقة، مما يتطلب وقفة حازمة وتنسيقا عربيا رفيع المستوى لمواجهة هذه التهديدات.

وفي سياق متصل، شدد عضو مجلس النواب على أن الموقف المصري الذي جاء واضحا وحاسما بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجسد ثبات السياسة الخارجية المصرية في دعم الأشقاء العرب ومساندتهم في مواجهة أي تهديدات تمس سيادتهم أو أمنهم الوطني. وأكد أن الدولة المصرية تنظر إلى أمن الخليج العربي كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن أي مساس بهذا الأمن سيواجه برفض قاطع وإجراءات حازمة تعكس قوة الترابط الاستراتيجي والعمق التاريخي الذي يجمع بين القاهرة ودول الخليج.

وأضاف أن العلاقات المصرية الإماراتية قد تطورت في السنوات الأخيرة لتتجاوز الإطار التقليدي للتعاون الدبلوماسي، لتصبح نموذجا متكاملا للشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة على الثقة المتبادلة والتنسيق العميق في كافة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، مما يجعل أي اعتداء على دولة الإمارات بمثابة مساس مباشر بالأمن العربي العام واعتداء على المصالح المشتركة للشعوب العربية. كما وجه النائب حسن عمر حسنين تحذيرا شديد اللهجة من خطورة استهداف الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، الذي يمثل شريانا رئيسيا لا بديل له لحركة التجارة العالمية وتدفقات الطاقة.

وأوضح أن أي تهديد لهذا الممر الملاحي سيؤدي بشكل سريع ومباشر إلى اضطرابات في الاقتصاد الدولي، حيث ستتأثر سلاسل الإمداد العالمية بشكل حاد، مما يتسبب في ارتفاع جنوني في أسعار الطاقة وتكاليف النقل والشحن، وهو ما ينذر بتداعيات اقتصادية واسعة النطاق تضرب الأسواق العالمية وتزيد من معاناة الشعوب. وأكد أن استقرار الممرات المائية هو مسؤولية دولية مشتركة، وأن محاولات تسييس هذه الممرات أو تحويلها إلى أوراق ضغط سياسي هي مغامرة غير محسوبة العواقب قد تؤدي إلى صراعات إقليمية واسعة النطاق.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقات بين مصر والإمارات تعد من أكثر نماذج العمل العربي تماسكا وصلابة في الوقت الراهن، وذلك لأنها تستند إلى تاريخ طويل من الدعم المتبادل والمواقف المشتركة في الأزمات، وهو ما عزز من خصوصية هذه الشراكة ورسخ مفهوم وحدة المصير بين البلدين والشعبين. ودعا إلى ضرورة أن تكون المرحلة الراهنة نقطة انطلاق لموقف عربي موحد وأكثر صلابة، يقوم على تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى السياسية لمواجهة التحديات الراهنة واحتواء أي تصعيد قد يطرأ على الساحة الإقليمية.

وأكد أن مصر ستظل دائما حاضرة بدورها التاريخي والريادي في دعم استقرار الدول العربية، مؤكدا أن التكاتف العربي هو السبيل الوحيد لضمان أمن المنطقة واستقرارها وحماية مقدراتها من الأطماع الخارجية أو التدخلات التي تسعى لزعزعة السلم الاجتماعي والسياسي في الوطن العربي





