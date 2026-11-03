مصر والسودان توقعان مذكرة تفاهم لتنمية الموارد المائية وإعادة إعمار الخزان

حكومة مصر والسودان وقعتا اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 مذكرة تفاهم تنفيذية لمشروعات المياه في السودان، تشمل تأهيل خزان جبل الأولياء ومحطات الطاقة الشمسية.

وقّعت حكومتا مصر والسودان، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 بالقاهرة، مذكرة تفاهم رسمية تهدف إلى تنفيذ مشروعات تنموية حيوية في مجال الموارد المائية بالسودان. جاء هذا التوقيع بحضور الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالإضافة إلى محيي الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان.

تفاصيل توقيع المذكرة وآلية التنفيذ

تم توقيع المذكرة من قبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، والبروفيسور عصمت قرشي عبد الله محمد، وزير الزراعة والري السوداني. وقد أُجرى التوقيع على هامش اجتماع آلية "2+2" التي تجمع بين وزراء الخارجية والري في البلدين، مما يعكس البعد الاستراتيجي والشامل للعلاقة الثنائية.

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تُعد هذه الخطوة تنفيذًا عمليًا لمخرجات اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لموضوعات المياه بين مصر والسودان، والتي ترأسها رئيسي وزارتي البلدين وانعقدت في العاصمة المصرية القاهرة خلال شهر فبراير 2026. وتهدف الآلية إلى ترجمة الخطط الاستراتيجية إلى مشاريع ميدانية ملموسة تخدم الصالح المشترك للشعبين الشقيقين.

أهداف المذكرة ودعم إعادة الإعمار

أكد الدكتور هاني سويلم أن توقيع المذكرة يمثل ترجمة عملية لحرص مصر الدائم على دعم السودان الشقيق، ويُمثل خطوة جديدة ومتقدمة في مسيرة الشراكة المائية التاريخية بين البلدين. وأشار الوزير إلى أن المشروعات المدرجة في الاتفاقية تأتي استجابة مباشرة للاحتياجات الفعلية والمتطلبات الملحة للجانب السوداني.

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وتسهم هذه المشاريع بشكل كبير في دعم جهود إعادة الإعمار الوطنية في السودان، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق المتضررة. كما تؤكد المذكرة على استمرارية التعاون المثمر بين البلدين في إطار الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، والتي تُعد ركيزة أساسية للأمن المائي الإقليمي.

المشاريع المحددة وتأثيرها المباشر

تشمل بنود المذكرة مجموعة من المشاريع الهندسية والتقنية، حيث تبدأ بإعادة الإعمار من خلال تأهيل البنية التحتية للمنشآت المائية التي تضررت بسبب الحرب، وفي مقدمتها خزان جبل الأولياء الذي أجرت لجنة فنية مصرية معاينة ميدانية له تمهيدًا لأعمال التأهيل الشاملة.

إلى جانب ذلك، تتضمن الخطة تنفيذ إجراءات الحماية من الفيضانات لحماية المجتمعات المحلية، وإنشاء حفائر متخصصة لحصاد مياه الأمطار لتعزيز الاحتياطي المائي. كما سيتم إنشاء محطات مياه شرب جوفية مزودة بأنظمة طاقة شمسية مستدامة، بالإضافة إلى برامج فعالة لمكافحة الحشائش المائية التي تعيق تدفق المياه.

التدريب وبناء القدرات المؤسسية

لا تقتصر الشراكة على الجانب الإنشائي فحسب، بل تتضمن المذكرة برامج مكثفة للتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات التقنية. ستُنفذ هذه البرامج للكوادر الفنية السودانية في كل من مصر والسudan، بما يضمن استدامة الاستفادة من المشروعات طويلة الأمد ويعزز قدرة المؤسسات الحكومية السودانية على تشغيل وإدارة هذه المنشآت بكفاءة عالية.

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تستند هذه المذكرة القانونية إلى اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين البلدين عام 1959، والتي أُنشئت بموجبها الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل. يُذكر أن هذه الهيئة تعمل كإطار مؤسسي للتعاون المائي بين مصر والسودان منذ أكثر من ستة عقود، في ظل إشراف الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية على المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.