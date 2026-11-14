مصر تستضيف أول مؤتمر دولي للطب الصيني التكاملي بالجامعة المصرية الصينية

تستضيف الجامعة المصرية الصينية القاهرة أول مؤتمر دولي للطب الصيني التقليدي بمشاركة وزير الصحة والسكان والدكتور عوض تاج الدين لتعزيز التعاون الطبي والعلمي بين مصر والصين.

استضافت الجامعة المصرية الصينية في العاصمة القاهرة، بروتوكولاً دولياً رفيع المستوى، المؤتمر الدولي الأول الخاص بتعليم الطب الصيني التقليدي ، بحضور نخبة من المسؤولين والأكاديميين. شارك في فعاليات هذا الحدث العلمي الهام الدكتورة كريمة عبد الكريم رئيسة مجلس أمناء الجامعة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. كما حضر المؤتمر كل من الدكتور ايهاب حسانين أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية نيابة عن الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة رشا الخولى رئيسة الجامعة المصرية الصينية. وقد شاركت في الفعاليات أيضاً وفود من السفارتين الصينية والمصرية بالقاهرة، وممثلو الاتحاد العالمي لجمعيات الطب الصيني التقليدي ، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من العلماء والخبراء والباحثين المتخصصين القادمين من مصر والصين وعدد من دول العالم الأخرى. يهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز أطر التكامل بين الطب الحديث و الطب الصيني التقليدي ، وذلك بالاستناد إلى الأدلة العلمية والمعايير الطبية المعتمدة دولياً، بما يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى وإعداد كوادر طبية متخصصة ومؤهلة للتعامل مع هذا النوع من الممارسات العلاجية المتكاملة.

تاريخ الطب الصيني وممارساته العلاجية المتجذرة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تعكس بوضوح عمق العلاقات التاريخية والحضارية الراسخة بين البلدين، وما يجمع بينهما من إرث طبي ومعرفي عريق يمتد جذوره إلى العصور القديمة. أشار الوزير إلى أن الحضارتين تمتلكان تجارب طبية ممتدة، إذ تعود جذور الطب الصيني التقليدي إلى نحو 2500 عام، في حين عرفت الحضارة المصرية القديمة ممارسات طبية وعلاجية منذ عصور أقدم من ذلك بكثير. أوضح الوزير أن الطب الصيني التقليدي يستند إلى منظومة معرفية وفلسفية تقوم على تحقيق التوازن الدقيق بين الإنسان والبيئة الطبيعية المحيطة به، ويشمل مجموعة من الممارسات العلاجية المتنوعة من بينها الوخز بالإبر واستخدام الأعشاب الطبيعية كعلاجات رئيسية. لافتاً إلى وجود أوجه تشابه واضحة بين هذه الممارسات والطب المصري القديم الذي اعتمد بدوره بشكل كبير على النباتات والمستحضرات العلاجية المشتقة منها، كما شهد التطور في التعامل مع الجروح والممارسات الجراحية الدقيقة.

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شراكات مستدامة بين المؤسسات البحثية المصرية والصينية

شدد وزير الصحة والسكان على أهمية إقامة شراكات مستدامة وطويلة الأمد بين المؤسسات المصرية والصينية في مجالات البحث العلمي والتدريب وتبادل الخبرات، بما يدعم بشكل فعال مفهوم الطب التكاملي القائم على الاستفادة المثلى من مختلف المدارس الطبية المعروفة. أوضح أن الهدف من هذه الشراكات هو دمج الخبرات دون اعتبار الطب التقليدي بديلاً عن الطب الحديث، بل يجب إخضاع جميع التطبيقات العلاجية المقترحة للأدلة العلمية الرصينة والضوابط الطبية المعتمدة لضمان سلامة المرضى. من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور ايهاب حسانين، أن المؤتمر يمثل منصة دولية حصرية لتبادل الخبرات والرؤى العلمية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي بين مصر والصين ومختلف دول العالم. وأضاف أن هذا التعاون يأتي في ظل التوجه العالمي نحو تبني نموذج الطب التكاملي والاستفادة المنضبطة من التجارب الطبية المختلفة المتاحة، معتبراً أن تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

دور الجامعة المصرية الصينية في تعليم الطب التكاملي

أوضح أن الدولة المصرية تعمل بشكل حثيث على تعزيز الشراكات الدولية ونقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا المتطورة، وإعداد كوادر علمية مؤهلة وقادرة على التعامل مع التحديات الصحية الحديثة. أشار الدكتور ايهاب حسانين إلى أن الجامعة المصرية الصينية تجسد نموذجاً ناجحاً للتعاون الأكاديمي والحضاري بين البلدين، وتسهم بشكل فعلي في نشر المعرفة المتعلقة بالطب الصيني التقليدي وتطوير دراسته وبرامجه التعليمية والبحثية بدقة. وشدد على أهمية دعم الدراسات العلمية المشتركة وتبادل الباحثين والخبراء بين المؤسسات الأكاديمية، وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي بشكل مباشر، بما يضمن تحويل مخرجات الأبحاث إلى تطبيقات عملية تسهم في تطوير الخدمات الصحية. كما أكد الالتزام التام بالمعايير الطبية والتنظيمية وسلامة المرضى عند تطبيق أي علاج جديد، مشدداً على ضرورة أن يتم ذلك ضمن أطر قانونية وعلمية واضحة. بدوره، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة لتعزيز الحوار العلمي والتعاون الدولي في مجال تعليم وتدريب الطب الصيني التقليدي، وتطوير سبل التكامل بينه وبين الممارسات الطبية المعتادة المتبعة في المستشفيات.

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تزامن المؤتمر مع الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية

أشار الدكتور عوض تاج الدين إلى أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، والتي شهدت تطوراً متواصلاً في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية على مدار نصف قرن. لافتاً إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث، بوصفه أول مؤتمر دولي من نوعه في تعليم الطب الصيني التقليدي بالمنطقة العربية، تفتح مجالاً جديداً للتعاون الطبي والعلمي بين البلدين في المستقبل. وأكد ضرورة تطوير تعليم الطب الصيني التقليدي من خلال مناهج واضحة ومحددة، وتدريب سريري منظم تحت إشراف متخصصين مؤهلين وذوي خبرة عالية، ومعايير دقيقة لتقييم الكفاءة العلمية والعملية للمتدربين. بالإضافة إلى ترسيخ المعرفة بالعلوم الطبية الأساسية وأخلاقيات الممارسة الطبية وحدود الاختصاص لكل تخصص، لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة. من جانبها، أكدت الدكتورة كريمة عبد الكريم، رئيسة مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية، أن استضافة المؤتمر تأتي في إطار توجه الدولة لتطوير القطاع الصحي والانفتاح على التجارب الدولية المتميزة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيات الدولة في مجالي الصحة والتعليم.

افتتاح أكبر مركز بحثي للطب الصيني في أفريقيا

أوضحت الدكتورة كريمة عبد الكريم أن استضافة هذا الحدث تمثل تتويجاً لمسيرة الجامعة الطويلة في تعليم الطب الصيني التقليدي، وتعكس تعاونها الوثيق مع المؤسسات الدولية المرموقة، مشيرة إلى انضمام الجامعة كعضو عامل بالاتحاد العالمي لجمعيات الطب الصيني التقليدي عام 2020. أعلنت رئيسة مجلس الأمناء عن افتتاح أكبر مركز بحثي يضم مجمع معامل متخصصة في أبحاث الطب الصيني التقليدي بإفريقيا والشرق الأوسط، وذلك في اليوم التالي لفعاليات المؤتمر (غدًا الأحد)، بعد تجهيزه بوسائل التشخيص والعلاج المتطورة ليكون منصة لدعم الدراسات المتخصصة. كما أعلنت عن إطلاق أول جمعية علمية لعلم العضلات في إطار الطب الصيني التقليدي، بهدف دعم البحث العلمي والتطوير المهني وتعزيز التواصل بين الباحثين والمتخصصين في هذا المجال المتخصص. بدورها، أكدت الدكتورة رشا الخولى، رئيسة الجامعة المصرية الصينية، أن المؤتمر يمثل محطة مهمة لتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين مصر والصين، وإتاحة الفرصة أمام العلماء والخبراء لتبادل الرؤى بشأن مستقبل تعليم الطب الصيني التقليدي والبحث العلمي وتطبيقاته العلاجية الواعدة.