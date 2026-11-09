مصر والبرلمان العربي يقرران تعزيز التنسيق في لجنة الأمن المائي العربي

استقبل وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم النائب هشام الحصري لبحث سبل تعزيز التنسيق بين مصر والبرلمان العربي لحماية الحقوق المائية للدول العربية.

استقبل الدكتور هاني سويلم ، وزير الموارد المائية والري، النائب هشام الحصري ، نائب رئيس البرلمان العربي ، لمناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك في قطاع المياه. يأتي هذا اللقاء في ظل رئاسة مصر الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، بهدف دعم الجهود العربية المشتركة لحماية الحقوق المائية. ركز الجانبان على أهمية التنسيق المؤسسي لضمان استقرار الموارد المائية في المنطقة.

تشكيل لجنة الأمن المائي العربي

ناقش اللقاء سبل تعزيز التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري واللجنة المشكلة بقرار من البرلمان العربي. تم تشكيل هذه اللجنة بموجب القرار الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2026، بهدف معالجة التحديات المائية الملحة. رحب الدكتور سويلم بمبادرة البرلمان العربي لتشكيل اللجنة، مؤكداً أنها خطوة حاسمة تدعم العمل العربي المشترك.

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أكد الوزير أن اللجنة تمثل رداً استباقياً على التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة العربية. من أبرز هذه التحديات ندرة المياه وتأثيرات تغير المناخ التي تهدد الأمن الغذائي. كما أشار إلى اعتماد عدد كبير من الدول العربية على أنهار ومجاري مائية تنبع من خارج أراضيها. هذا الاعتماد الخارجي يتطلب مستوى عالياً من التنسيق والتعاون الإقليمي.

أولويات رئاسة مصر للمجلس الوزاري

استعرض الدكتور سويلم تفاصيل اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه التي استضافتها مصر خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2026. عُقدت هذه الاجتماعات على هامش أسبوع القاهرة التاسع للمياه، حيث تسلمت مصر رئاسة المجلس رسمياً. أكد الاجتماع أن الأمن المائي العربي وحدة لا تتجزأ ولا يمكن تقسيمها بين الدول الأعضاء.

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وشددت القرارات على رفض استخدام المياه كأداة للضغط السياسي أو الابتزاز الإقليمي. التزمت الدول بقواعد القانون الدولي والتنسيق بشأن المشروعات المقامة على الأنهار المشتركة. هذا الالتزام يهدف إلى ضمان حصول الدول العربية على حقوقها العادلة والمنصفة من المياه المشتركة. كما تم التركيز على تبادل البيانات والخبرات لتعزيز الشفافية بين الدول المتشاطئة.

دبلوماسية مائية استباقية وقانون دولي

حدد الدكتور سويلم أولويات الرئاسة المصرية للمجلس، والتي تشمل تطوير أجندة المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته بدقة. تسعى الرئاسة إلى دعم المشروعات العربية القابلة للتمويل والتي تخدم التنمية المستدامة. كما تركز على تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

أكد الوزير أن الرئاسة تعمل على تعزيز دبلوماسية مائية عربية استباقية تعتمد على قواعد القانون الدولي. تهدف هذه الدبلوماسية إلى منع فرض الأمر الواقع على الموارد المائية المشتركة. وشدد الدكتور سويلم على تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع التحرك الرسمي العربي. دعا إلى تعزيز الحوار والثقة بين الدول المتشاطئة على أحواض الأنهار الدولية المشتركة.

موقف البرلمان العربي الثابت

من جانبه، جدد النائب هشام الحصري موقف البرلمان العربي الداعم للحقوق المائية المشروعة للدول العربية. أكد أن الأمن المائي العربي هو قضية وجودية وأحد أسس الأمن القومي العربي. دعا إلى احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، بما فيها الحقوق التاريخية. شدد على مبادئ التعاون والاستخدام المنصف والمعقول وعدم التسبب في ضرر لدول المصب.

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أشاد الحصري بدور مصر في رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، مشيراً إلى أن الدبلوماسية البرلمانية مساندة للتحركات الرسمية. أوضح أن الهدف من اللقاء هو ضمان توافق المبادرات البرلمانية مع المواقف الرسمية للدول العربية. أكد أن البرلمان العربي سيعمل بكل إمكاناته للدفاع عن الأمن المائي العربي على مختلف الأصعدة. اختتم اللقاء بالتأكيد على أن تشكيل اللجنة يعكس إدراك خطورة التحديات المائية الحالية.