منتخب مصر يستضيف مالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 بهدف تعزيز الصدارة في المجموعة الثانية، حيث يتصدران النقاط مع أنجولا.

تتجه الأنظار صوب العاصمة ليلونجوي مساء يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الحالي، لحضور مباراة منتخب مصر ضد مالاوي ، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027. تنطلق المواجهة الرياضية في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وسط توقعات بحدوث تحديات جديدة للفراعنة خارج أرضهم.

تفاصيل المواجهة وآليات اللعب المتوقع

يجري منتخب مصر هذه المباراة بعد ثلاثة أيام فقط من فوزه الكبير بخمسة أهداف دون رد في ملعب القاهرة الدولي، حيث كانت النتيجة نتاج أداء هجومي قوي. افتتح ناصر ماهر التسجيل مبكرًا، قبل أن يضيف عمر مرموش ومحمد هاني الهدفين الثاني والثالث، ليرسم محمد صلاح اللوحة النهائية بهدفين في الدقائق الأخيرة.

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يرغب المدرب علي ماهر في البناء على هذا الانتصار الكبير وتثبيت أفكاره التكتيكية، مما يميل معه الجهاز الفني نحو الحفاظ على الهيكل الأساسي نفسه الذي بدأ به مباراة الذهاب. يأتي ذلك في ظل ظهور الفريق بصورة قوية ونجاحه في حسم المباراة مبكرًا، مع مراعاة كاملة لجاهزية اللاعبين وظروف اللعب خارج الديار.

الترتيب الحالي وتصريحات الجهات المعنية

يشرف الجهاز الفني بقيادة علي ماهر على التشكيلات، والذي يسعى لتأكيد تفوق مصر وحصد ثلاث نقاط جديدة تقربهم من التأهل المباشر. يواجه الفراعنة فريقًا مالوياً يسعى جاهدًا إلى رد الاعتبار واستغلال دعم جماهيره المحلية، مما يتطلب من المنتخب المصري التعامل بحذر مع الاندفاع المتوقع لخصمه.

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تتصدر أنجولا المشهد بالمنافسة حيث فازت على جنوب السودان بهدفين دون رد، لتصل إلى رصيد 7 نقاط وتتساوى مع مصر في النقاط. يظل الفراعنة في صدارة المجموعة الثانية بفارق الأهداف الإيجابي، حيث يمتلكون 10 أهداف أكثر مما تلقوه، بينما تأتي مالاوي في المركز الثالث بثلاث نقاط فقط.

التشكيلة المتوقعة وتأثير النتائج الأخرى

من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر اللقاء بنظام 4-3-3، بقيادة مصطفى شوبير في حراسة المرمى. يتضمن خط الدفاع محمد هاني وحسام عبد المجيد ورامي ربيعة وأحمد فتوح، بينما يتواجد في الوسط مهند لاشين وأحمد سيد وزيزو وناصر ماهر، ويضم الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه.

يغيب محمد عبد المنعم عن بعثة المنتخب المتجهة إلى مالاوي بعد قرار علي ماهر استبعاده لاستكمال برنامجه العلاجي بالتنسيق مع الدكتور محمد أبو العلا، وهو ما يعزز فرص بقاء رامي ربيعة وحسام عبد المجيد في قلب الدفاع. تأتي المباراة في سياق يسعى فيه الفراعنة لتأكيد الصدارة واختبار قدرتهم على الحفاظ على المستوى نفسه خارج القاهرة، بينما تقام مباراة أنجولا وجنوب السودان في الجولة نفسها مما يؤثر في حسابات المجموعة بالكامل.