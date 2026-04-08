مصر ترحب بوقف العمليات العسكرية في إيران.. وتدعو إلى تسوية شاملة

ترحب مصر بوقف إطلاق النار في إيران لمدة أسبوعين، وتعتبره خطوة مهمة نحو السلام، مع استعدادها لتقديم الدعم اللازم لجهود السلام في المنطقة، بينما تستعد إيران لبدء محادثات مع الولايات المتحدة في إسلام أباد

ترحب جمهورية مصر العربية بقرار وقف العمليات العسكرية لمدة أسبوعين في إيران ، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة بادرة أمل مهمة نحو تحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية ال مصر ية فجر الأربعاء، حيث أعربت مصر عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف للتوصل إلى هذا الاتفاق، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية ال إيران ية و الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت مصر على أهمية الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل النزاعات وتسوية الخلافات بالطرق السلمية، مشددة على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وتوفير الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات الهادفة إلى تحقيق تسوية شاملة ودائمة للقضايا العالقة. كما أعربت مصر عن استعدادها لتقديم الدعم اللازم لجهود السلام، والمساهمة في تعزيز الاستقرار في المنطقة. وقد أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن سعادته بالإعلان عن وقف إطلاق النار في إيران ولبنان. وفي بيان مقتضب، أشاد شريف بحكمة القيادتين الإيرانية والأمريكية، ودعاهما إلى مواصلة المفاوضات في إسلام أباد بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه الأطراف المتنازعة لعقد مباحثات مباشرة في إسلام أباد يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يتم بحث القضايا العالقة والعمل على إيجاد حلول جذرية لها. على صعيد متصل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عن السماح بالعبور عبر مضيق هرمز تحت إشراف الجيش الإيراني، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي سياق آخر، كشفت شركة إيني عن اكتشاف احتياطي ضخم من الغاز الطبيعي في مصر، مما يبشر بمستقبل واعد لقطاع الطاقة في البلاد. وفي المجال الرياضي، يواجه حارس مرمى نادي الأهلي المصري، محمد الشناوي، عقوبة مغلظة بعد طرده في مباراة أمام سيراميكا، بينما تستعد إيران لوضع خطة بديلة للاستعداد لكأس العالم حال عدم استكمال الدوري المحلي. هذا بالإضافة إلى إعلان البيت الأبيض عن وجود مناقشات حول اجتماعات أمريكية إيرانية وجها لوجه، ما يعكس حرص الطرفين على إيجاد أرضية مشتركة للتفاهم وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية





