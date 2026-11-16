مصر والصين تطلقان نموذج تعاون جديد لتطوير التعليم الفني والشهادات المزدوجة

وزير التربية والتعليم يعلن خطة شراكة استراتيجية مع الصين و اليونيسف لتطوير المدارس الفنية ومناهجها، بهدف تأهيل كوادر لقطاعات السيارات والطاقة المتجددة والسوق المحلي.

أعلن محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم و التعليم الفني في مصر، عن إطلاق نموذج تعاون متكامل وشراكة استراتيجية مع الجانب الصين ي لتطوير منظومة التعليم الفني ، بما يواكب المتطلبات الصناعية الحديثة ويخدم سوق العمل المحلي.

وجاء هذا الإعلان في ختام لقاء هام جمع الوزير بـ شيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، و لي يو، المدير العام لمركز تطوير التعليم المهني بوزارة التعليم الصينية، بالإضافة إلى وفد رفيق المستوى مصاحب لهم، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم والتكنولوجيا.

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تطوير المناهج والشهادات المعتمدة الصينية

يهدف التعاون الجديد إلى إقامة نموذج متكامل للتعاون مع الجانب الصيني لتطوير مدارس التعليم الفني القائمة في مصر من خلال العمل المشترك على إعداد وتطوير المناهج الدراسية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل والتخصصات الصناعية المستهدفة بدقة.

وأكد محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف الاستفادة من الخبرات الفنية الصينية في متابعة تنفيذ المناهج وتقييم مخرجات العملية التعليمية، إلى جانب بحث آليات منح الطلاب شهادات معتمدة من الجانب الصيني، وذلك وفقاً للضوابط والمتطلبات المعتمدة دولياً ومحلياً لضمان جودة المخرجات.

ويفتح هذا التعاون آفاقاً واسعة لتوفير فرص عمل مباشرة لخريجي المدارس الفنية بالشركات والمصانع الصينية العاملة في مصر، فضلاً عن تشجيع جذب مزيد من الاستثمارات الصينية إلى السوق المصرية عبر تأهيل كوادر مؤهلة تقنياً وفنياً.

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التركيز على قطاعات السيارات والطاقة المتجددة

حدد الوزير التخصصات المستهدفة في المرحلة الأولى من هذا التعاون، حيث أوضح أهمية التركيز على قطاعات صناعة السيارات، والطاقة المتجددة، وصناعة المنسوجات، نظراً لأنها من المجالات التي تمتلك فرصا واعدة للتعاون والاستثمار المشترك بين البلدين.

وأوضح محمد عبد اللطيف أن التعاون المصري الصيني شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية في ضوء العلاقات الوثيقة التي تجمع قيادتي البلدين، مشيراً إلى تطلع مصر لمزيد من التعاون مع الجانب الصيني في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.

ولفت الوزير إلى أن مصر تمتلك خبرات وتجارب متميزة في تطوير التعليم والتكنولوجيا والصناعات الحديثة، كما تستعرض منظومة التعليم الفني في مصر شراكات دولية ناجحة مع إيطاليا وألمانيا واليابان في مجال إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي سيتم توسيع نطاقها ليشمل الصين.

دور اليونيسف وتجربة ورش لوبان الناجحة

أكد شيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، حرص المنظمة على مواصلة دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل جنبا إلى جنب معها في تنفيذ أولوياتها في التطوير وتحسين جودة التعليم.

وأضاف أن الشراكة المقترحة في هذا الإطار تمثل جزءاً من الجهود المبذولة، مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم رفيعة المستوى قبل نحو ستة أشهر، والتي يجري حاليا ترجمتها إلى خطة عمل تنفيذية ضمن الخطة الرئيسية لتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني.

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من جانبها، أكدت لي يو، المدير العام لمركز تطوير التعليم المهني الصيني، اهتمام الجانب الصيني بتعزيز التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والبناء على الشراكات القائمة بين البلدين في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، مشيدة بتجربة ورش لوبان في مصر.

وأوضحت لي يو أن ورش لوبان تمثل نموذجا ناجحا للتعاون المصري الصيني، الذي حظي باهتمام ودعم قيادتي البلدين، وأسهم في تعزيز تبادل الخبرات وإعداد كوادر فنية مؤهلة، مشيرة إلى أن مرور ست سنوات على افتتاح الورش يعكس ما حققته التجربة من تطور واستمرارية.

خطة عمل مستقبلية وتبادل الخبراء

أعلنت لي يو أن المرحلة المقبلة ستشهد الاستعانة بالخبراء والمتخصصين من الجانبين لإعداد خطة عمل تحدد التعاون في التعليم الفني والتدريب المهني والتبادل الطلابي، بما يضمن استدامة المشروع وتحقيق الأهداف الطموحة المشتركة.

وتناول اللقاء آليات تبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية والفنية في مصر ومقاطعة تيانجين، لا سيما في مجالات تطوير البرامج والمناهج الدراسية، وتحديث أساليب التدريس، وإنشاء مراكز التدريب، وبناء قدرات المعلمين بشكل مستمر وفعال.

وخلال مناقشة إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، واستكمال المناقشات الفنية والإجراءات اللازمة لتفعيل أوجه التعاون المقترحة، بما يسهم في تعزيز الشراكة المصرية الصينية.

وفي ختام اللقاء، أكد محمد عبد اللطيف أن التعاون يهدف أيضاً إلى التوسع مستقبلا في تخصصات أخرى تشمل الخدمات اللوجستية والصيانة والتصنيع الذكي، وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات الشركات والمصانع التي تزداد حاجة لها.