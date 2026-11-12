مصر تدرج 35 كيانا أوروبيا على قوائم الإرهاب وتضم مجلس مسلمي أوروبا

أدرجت مصر 35 كيانا مرتبطا بشبكة مؤسسات إسلامية في أوروبا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، إلى جانب 36 شخصا، وسط حديث عن صلات تنظيمية بجماعة الإخوان.

أدرجت مصر 35 كيانا تعمل في عدد من الدول الأوروبية على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، إلى جانب إدراج 36 شخصا على قائمة الإرهابيين. ويشمل القرار جمعيات ومؤسسات ورابطات ومجلسا، ويتصدره مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ما يعيد إلى الواجهة ملف الشبكة المؤسسية الإسلامية في القارة وصلاتها ب تنظيم الإخوان.

لا يقتصر دلالة القرار على عدد المؤسسات المشمولة، بل يمتد إلى طبيعة الشبكة التي تكشف عنها أسماء الجمعيات والروابط والمراكز الواردة في القائمة. فهذه الكيانات تختلف في بلدان نشاطها وهياكلها القانونية وأدوارها المعلنة، لكنها تلتقي في مسارات تنظيمية وتاريخية وشخصية تستحق الفحص.

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الكيانات الأوروبية المدرجة في القائمة المصرية

تضم القائمة المصرية مؤسسات وروابط تنشط في دول مختلفة، وتتصدرها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه. كما وردت أسماء مؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطتان الإسلاميتان في السويد وإيطاليا.

وشملت القائمة أيضا المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه. وتعكس هذه التسميات تنوعا في المجالات الدينية والاجتماعية والتعليمية والثقافية.

ويرى المختصون أن هذا التنوع في الأسماء لا يعني بالضرورة تنوعا في المرجعية، إذ تعمل هذه الكيانات بحسب ما ورد في التحليلات المنشورة ضمن إطار فكري وتنظيمي واحد. وتتركز الأسئلة لذلك على طبيعة الروابط بين هذه الهيئات، لا على أسمائها الرسمية وحدها.

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مجلس مسلمي أوروبا ومسارات قياداته

يأتي مجلس مسلمي أوروبا في مقدمة المؤسسات الواردة في القائمة، ويعرف نفسه بوصفه مؤسسة أوروبية مستقلة غير حكومية وغير ربحية تخدم المسلمين في القارة. وتأسس المجلس عام 1989 تحت اسم مختلف قبل اعتماد اسمه الحالي، ويضم في عضويته مؤسسات وجمعيات في دول متعددة.

يصف الباحث المصري المختص بشؤون الجماعات المتطرفة إسلام الكتاتني مجلس مسلمي أوروبا بأنه البؤرة المركزية لتنسيق جهود المؤسسات المرتبطة بجماعة الإخوان في القارة الأوروبية. ويقول الكتاتني لموقع سكاي نيوز عربية إن تغيير اسم المؤسسة لم يصاحبه تغيير في توجهاتها الفكرية أو في طبيعة القيادات التي أدارتها.

ويشير الكتاتني إلى أن المجلس تأسس بمشاركة 8 من قيادات الجماعة، من بينهم شخصية تولت رئاسته وكانت مسؤولة عن ملفه المالي، وعبد الله بن منصور الذي تولى مسؤوليات العلاقات العامة قبل أن يصبح رئيسا للمجلس عام 2014، إضافة إلى إبراهيم الزيات، أحد المؤسسين الذي تولى لاحقا رئاسة مجلس مسلمي ألمانيا.

ويضيف الكتاتني أن تتبع مسارات هذه الشخصيات يكشف تداخلا في مواقعها داخل عدد من المؤسسات الإسلامية الأوروبية. فقد ارتبط اسم عبد الله بن منصور بأنشطة ومؤسسات في فرنسا، فيما جمع إبراهيم الزيات بين أدوار في مؤسسات ألمانية وأوروبية، ويشير أيضا إلى علاقات أسرية له بشخصيات تركية بارزة، من بينها نجم الدين أربكان مؤسس حزب الرفاه.

آراء الخبراء في الروابط التنظيمية والفكرية

يرى الكتاتني أن التشابك بين هذه المؤسسات لم يقتصر على القيادات المؤسسة، بل امتد إلى شخصيات فكرية وتنظيمية أدت أدوارا في تشكيل المؤسسات الإسلامية الأوروبية. ومن بين هذه الشخصيات، بحسب قوله، يوسف القرضاوي، وعصام البشير، ويوسف ندا، وغالب همت، وراشد الغنوشي.

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ويؤكد الكتاتني أن هذه المؤسسات، رغم اختلاف أسمائها ومجالات نشاطها، ترتبط بشبكة من العلاقات التنظيمية والفكرية والتاريخية، تتقاطع عند مرجعية تنظيم الإخوان ومنهج مؤسسه حسن البنا. ويقدم هذا الطرح بوصفه قراءة لمسارات الشبكة لا بوصفه حكما قضائيا على كل كيان فيها.

في المقابل، قال المدير التنفيذي لمعهد ميلتون فريدمان الإيطالي أليساندرو برتولدي لموقع سكاي نيوز عربية إن الروابط بين تنظيم الإخوان وعدد من المنظمات الأوروبية نادرا ما تأخذ شكل ارتباطات تنظيمية رسمية ومعلنة. وأوضح أن الجماعة تعتمد على شبكة من العلاقات الفكرية والأيديولوجية بدلا من هياكل العضوية التقليدية.

وبحسب برتولدي، اضطلع مجلس مسلمي أوروبا تاريخيا بدور هيئة التنسيق على المستوى القاري، ونشأ تحت تأثير تنظيم الإخوان، فيما كانت مؤسسة مسلمو فرنسا والرابطة الإسلامية في بريطانيا من أبرز الجهات النظيرة له على المستوى الوطني. وتقوم هذه العلاقات، وفق قوله، على تداخل القيادات والاشتراك في مسارات التأهيل الفكري وشبكات التمويل.

في المقابل، تنفي المنظمات المعنية وجود هذه الروابط. ويشير برتولدي إلى أن الوثائق التاريخية والتقارير الاستخباراتية والتحليلات المستقلة الصادرة في فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا تدل، بحسب قوله، على استمرارية حضور الشخصيات والشبكات والأهداف الاستراتيجية المشتركة.

التداعيات المحتملة على تمويل المؤسسات الأوروبية

لا يترتب على القرار المصري تداعيات قانونية مباشرة داخل الدول الأوروبية، بحسب ما ورد على لسان برتولدي، لكنه يحمل أهمية سياسية وعملية كبيرة. فقد يعقد العلاقات المؤسسية مع هذه المنظمات، ويجعل حصولها على التمويل العام والخاص أكثر صعوبة.

ويرى برتولدي أن القرار قد يدفع الحكومات الأوروبية إلى إعادة النظر في قنوات التواصل والتعامل مع هذه الكيانات. ويدعو الدول الأوروبية إلى التوقف عن التعامل معها بوصفها مجرد جمعيات ثقافية، وإخضاع نفوذها ومصادر تمويلها ومدى توافق أنشطتها مع المبادئ الديمقراطية لرقابة وتدقيق أكثر صرامة.