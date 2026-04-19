مصر تعزز قيمة أصولها وتسرع إجراءات الأعمال ببرنامج إصلاح طموح بدعم من صندوق النقد الدولي

أكد وزير الاستثمار المصري محمد فريد صالح أن استراتيجية الدولة في برنامج الطروحات تهدف إلى تعظيم قيمة الأصول وتحقيق عوائد استثمارية عادلة، وليس مجرد توفير السيولة. وكشف عن خطة لربط الجهات الاقتصادية بنظام موحد لتقليص البيروقراطية وتسريع إجراءات الشركات. وأشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الهيكلية المصرية.

على الصعيد الاقتصادي، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، في لقاء موسع مع أمين مطي، مساعد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، وبحضور نائب وزير المالية ياسر صبحي وفريق من خبراء الصندوق، أن استراتيجية الدولة في برنامج الطروحات قد تطورت لتتجاوز مجرد توفير السيولة إلى هدف أسمى يتمثل في تعظيم القيمة السوقية للأصول المملوكة للدولة وتحقيق عوائد استثمارية مجدية.

وأكد فريد على الجدية في الالتزام بالجداول الزمنية، كاشفًا عن قرب تنفيذ طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، المتوقع أن يتم بين شهري مايو ويونيو من عام 2026.

كما أعلن عن خطة شاملة للقضاء على البيروقراطية الإجرائية من خلال ربط الجهات الرئيسية في المنظومة الاقتصادية، بما في ذلك هيئة الاستثمار، والرقابة المالية، والسجل التجاري، وشركة مصر للمقاصة، عبر نظام موحد.

هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تقليص المدة اللازمة لإجراءات زيادة رأس مال الشركات من عدة أشهر إلى أيام عمل معدودة، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة جاذبة لممارسة الأعمال على مستوى الدول المتقدمة.

بالإضافة إلى ذلك، استعرض الوزير خطة الوزارة للاعتماد على التقنيات الحديثة في تحليل بيانات التجارة، لدعم المصدرين والمبتكرين الشباب، وتعزيز الصادرات غير البترولية، ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

في ختام اللقاء، أشاد أمين مطي وفريق خبراء صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية، مشيدين بالشفافية في عرض مستجدات برنامج الطروحات.

تم الاتفاق على استمرار التنسيق المكثف لضمان توافق النتائج مع الأهداف الاقتصادية المحددة في برنامج الإصلاح المصري.

يجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي، الذي يضم 190 دولة عضو، يسعى لتعزيز الاستقرار المالي العالمي والتعاون النقدي، ويقدم دعمًا كبيرًا لمصر في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الهيكلي والاقتصادي.

وفي سياق متصل، شارك بنك التعمير والإسكان في رعاية النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي CUEF بجامعة القاهرة، مما يعكس التزامه بدعم المبادرات التي تعزز فرص الشباب وتساهم في تنمية سوق العمل





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

برنامج الطروحات الاستثمار صندوق النقد الدولي الإصلاح الاقتصادي قطاع التجارة الخارجية

United States Latest News, United States Headlines