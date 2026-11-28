محاكمة جنوب الجيزة تستقبل أسر الضحايا لاستخراج إعلام الوراثة بسرعة، بينما توفر وزارة التضامن قنوات اتصال فورية لتلبية الطلبات دون تعقيدات إدارية.

تواصل الحكومة المصرية تقديم تسهيلات استثنائية لأسر ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الورق، وذلك من خلال تسريع إنهاء كافة المستندات الرسمية وتفعيل قنوات اتصال مباشرة. يأتي هذا الإجراء لتخفيف العبء الإداري عن ذوي المتوفين ومساعدتهم في استكمال الإجراءات الضرورية في أسرع وقت ممكن بعد الحادث المأساوي.

استقبال قضائي متخصص لاستخراج وثائق الوفاة

بدأت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، صباح السبت الموافق 28 نوفمبر 2026، استقبال أسر الضحايا رسمياً لإنهاء الإجراءات المتعلقة بإثبات الوفاة. تهدف هذه الخطوة المباشرة إلى استخراج الإعلام الشرعي المعروف بـ"إعلام الوراثة" دون أي تأخير غير مبرر.

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تم تخصيص دائرة قضائية مستقلة بالكامل داخل المحكمة، لتتولى مهمة استخراج جميع المستندات اللازمة للأسر المتضررة. يهدف هذا التخصيص إلى خلق مسار منفصل وسريع يسهل الوصول إليه، بعيداً عن الازدحام والإجراءات الروتينية المعتادة في المحاكم الأخرى.

تنسيق عالي المستوى بين رئاسة الوزراء والعدل

يُنفذ هذا الإجراء القضائي الخاص بالتنفيذ المباشر للتنسيق الرفيع الذي جرى بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل. جاء ذلك في إطار المتابعة الشخصية من جانب الدكتور مصطفى مدبولي لمجريات الحادث وتداعياته الإنسانية. تركز جهود رئاسة مجلس الوزراء على تذليل كافة العقبات البيروقراطية التي قد تواجه ذوي المتوفين خلال التعامل مع الجهات الرسمية. تم إخطار الأسر رسمياً بالتوجه إلى مقر محكمة جنوب الجيزة لاستكمال أوراقهم القانونية دون التعرض لأي تعقيدات أو عراقيل.

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تفعيل قنوات اتصال رقمي من وزارة التضامن

بالتوازي مع الخطوات القضائية، فعّلت وزارة التضامن الاجتماعي قنوات تواصل فورية ومتاحة لاستقبال استفسارات وحاجات أسر الضحايا والمصابين. توفر المنظومة إمكانية تلبية الطلبات دون الحاجة إلى التوجه المادي إلى مقرات الوزارة، مما يوفر الوقت والجهد.

يمكن للأسر التواصل عبر الخط الساخن المخصص للوزارة برقم 16857، أو من خلال تطبيق واتساب على الرقم 01577786753. هذه القنوات تضمن وصول المساعدات والاستفسارات بسرعة، وتعكس التزام الحكومة بدعم المتضررين مادياً ومعنوياً.