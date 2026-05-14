مصر بين التحديات السياسية والأمنية والاجتماعية والنهضة الثقافية

تقرير شامل يتناول الموقف المصري من انتهاكات المسجد الأقصى، ومكافحة التعدين غير القانوني بالجنوب، وتوضيحات قانون الأحوال الشخصية، وأنشطة السينما في الإسماعيلية.

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لقيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، معتبرة أن هذه التصرفات تمثل انتهاكاً صارخاً للمقدسات الإسلامية وتحدياً سافراً للقرار الدولي والقوانين العالمية التي تحمي المواقع الدينية.

وأكدت الدولة المصرية في بيانها أن مثل هذه التحركات الاستفزازية من قبل مسؤولين إسرائيليين لا تؤدي إلا إلى زيادة حالة التوتر في المنطقة وتقويض كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والهدوء في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشددت القاهرة على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، محذرة من تداعيات هذه الممارسات التي تثير غضب الملايين من المسلمين حول العالم، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة التي تستهدف تغيير معالم المدينة المقدسة وتؤجج الصراعات الدينية والسياسية في المنطقة.

وفي سياق آخر، سلطت التقارير الضوء على ظاهرة خطيرة تتنامى في مناطق الجنوب المصري، حيث رصدت الجهات المختصة تمدداً ملحوظاً في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب في جبال الجنوب. وأوضحت التقارير أن أحلام الثراء السريع دفعت الكثيرين من الشباب والمغامرين إلى الدخول في صراعات عنيفة للسيطرة على مناطق التنقيب، مما أدى إلى ظهور بؤر للنزاعات المحلية وتفشي ظواهر إجرامية مرتبطة بالتعدين غير القانوني.

ولم تقتصر الأضرار على الجانب الأمني فحسب، بل امتدت لتشمل تدميراً واسع النطاق للبيئة الطبيعية وتخريباً للمناطق الأثرية والتراثية في تلك الجبال نتيجة استخدام مواد كيميائية ضارة وعمليات حفر عشوائية. وتسعى الدولة حالياً عبر حملات أمنية مكثفة إلى التصدي لهذه الظاهرة وتطبيق القانون بحزم على كل من يثبت تورطه في سرقة ثروات الوطن أو تدمير بيئته، مع العمل على توفير بدائل اقتصادية قانونية لسكان تلك المناطق لضمان حياة كريمة بعيداً عن المخاطر والملاحقات القانونية.

وعلى الصعيد التشريعي والاجتماعي، شهدت الساحة جدلاً واسعاً حول مادة فسخ عقد الزواج الواردة في مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد. وفي رد حاسم على هذه الانتقادات، أوضح رئيس لجنة إعداد القانون أن المادة التي أثارت الجدل ليست ابتكاراً جديداً أو اجتهاداً شخصياً، بل هي مأخوذة بالكامل من المذهب الحنفي الذي تعتمده الكثير من التشريعات العربية والإسلامية في تنظيم أحوال الأسرة.

وأشار إلى أن الهدف من هذه النصوص هو ضمان تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الطرفين في العلاقة الزوجية، خاصة في الحالات التي يستحيل فيها استمرار الحياة الزوجية. وأكد أن اللجنة منفتحة على كافة الملاحظات والآراء القانونية والشرعية، ولكن يجب أن ينصب النقاش على الأسس الفقهية والقانونية بدلاً من إثارة القلق دون دراسة متأنية للنصوص، مشدداً على أن القانون الجديد يهدف في مقامه الأول إلى مصلحة الأسرة المصرية والحفاظ على كيانها من التفكك مع ضمان حقوق المرأة والطفل.

أما في الجانب الثقافي، فقد شهدت محافظة الإسماعيلية حراكاً فنياً مميزاً من خلال فعاليات نادي سينما الإسماعيلية التي نظمها المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح. وقد تم تنفيذ هذه الفعاليات بالتعاون المثمر مع مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، وبإدارة فنية من الناقدة السينمائية شاهنده محمد علي، وبإشراف أمل رحب. وقد استقطبت العروض حضوراً كبيراً من الطلاب والمهتمين بالفن السابع، حيث تم عرض مجموعة من الأفلام القصيرة التي غاصت في أعماق القضايا الإنسانية والاجتماعية.

ومن أبرز الأعمال التي عُرضت فيلم البطيخة للمخرج محمد خان، وفيلم الحلم للمخرج عبدالعزيز الحشاد، بالإضافة إلى أفلام ملامح والمائدة والنوار. وقد ركزت هذه الأفلام على مناقشة قضايا الأسرة والمرأة والعلاقات البشرية المعقدة، مما أثار تفاعلاً كبيراً خلال الندوة النقاشية التي تلت العروض، حيث تبادل الحضور والناقدة شاهنده محمد علي الرؤى الفنية حول كيفية توظيف السينما في طرح المشكلات الاجتماعية وتقديم حلول إبداعية لها، مما يعكس أهمية هذه الفعاليات في نشر الوعي الثقافي وتنمية التذوق الفني لدى الشباب





