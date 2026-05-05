مصر تؤكد رفضها للاعتراف بـ أرض الصومال وتدعم وحدة الأراضي الصومالية

أكد وزير الخارجية المصري رفض مصر القاطع للاعتراف بـ أرض الصومال، معرباً عن قلقه العميق إزاء هذا الإجراء الذي يعتبره انتهاكاً للقانون الدولي. كما جدد دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال.

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ال مصر ي على موقف مصر الثابت والرافض لأي خطوات أو إجراءات أحادية الجانب تهدد وحدة الأراضي الصومال ية أو تمس بسيادتها.

جاء هذا التأكيد خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الصومالي عبد السلام عبدي علي، حيث تم بحث آخر التطورات في الصومال وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين. وأعرب وزير الخارجية عن قلق مصر العميق إزاء الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال، واصفاً إياه بأنه انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديد واضح للاستقرار الإقليمي. وأكد على أن هذا الاعتراف يمثل تقويضاً للجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

كما شدد على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية وسلامتها الإقليمية، ودعم المؤسسات الوطنية الصومالية في جهودها لتحقيق الأمن والتنمية. وأضاف الدكتور عبد العاطي أن مصر تدعم بشكل كامل سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، وأنها لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم للصومال في مواجهة التحديات التي تواجهها. وتناول الاتصال أيضاً التحديات الأمنية التي تواجه الصومال، بما في ذلك الهجمات الإرهابية والتهديدات التي تطال الأمن البحري في المنطقة.

وأكد وزيرا الخارجية على أهمية تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. كما بحثا سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات المصرية في الصومال. وفي سياق منفصل، أفادت الأنباء عن تعرض ناقلة نفط لهجوم مسلح بالقرب من سواحل اليمن، وتحويل مسارها إلى الصومال. وتثير هذه الحادثة مخاوف بشأن الأمن البحري في المنطقة، وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.

كما عقد سفير الصومال بالقاهرة اجتماعات مع نظيره الجيبوتي لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة بين البلدين في القرن الأفريقي. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة. وتؤكد مصر على أهمية التنسيق والتشاور المستمر مع الصومال وجيبوتي والدول المعنية الأخرى، من أجل التوصل إلى حلول مستدامة للتحديات التي تواجه منطقة القرن الأفريقي. وتدعو مصر المجتمع الدولي إلى دعم جهود الصومال في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وتقديم المساعدة اللازمة للشعب الصومالي.

وتؤمن مصر بأن الاستقرار في الصومال هو مفتاح الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وأن تحقيق هذا الاستقرار يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية. وتؤكد مصر على التزامها بدعم الصومال في تحقيق تطلعاته في بناء دولة قوية ومستقرة ومزدهرة. وتدعو مصر جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. وتؤكد مصر على أن أي إجراءات أحادية الجانب تهدد الاستقرار الإقليمي ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع وتعقيد الجهود المبذولة لتحقيق السلام.

وتدعو مصر إلى الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل النزاعات، وتحقيق المصالح المشتركة. وتؤكد مصر على أن الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي يمثلان أولوية قصوى لمصر، وأنها ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق هذا الهدف





