مصر للطيران تؤكد انتظام الرحلات إلى دبي وأبوظبي والشارقة

أعلنت مصر للطيران عن استمرار تشغيل رحلاتها إلى دبي وأبوظبي والشارقة دون تغييرات، وذلك في ضوء استقرار الأوضاع في المنطقة. كما تتضمن الأخبار الأخرى أمطارًا غزيرة في الإسكندرية ومطروح، وطرح وحدات تجارية في مدينة بدر، واشتباكات في مخيم بلاطة، وقصص مؤثرة من الحج، وأخبار رياضية متنوعة.

أعلنت شركة مصر للطيران عن استمرار انتظام حركة الطيران إلى دبي و أبوظبي و الشارقة ، مؤكدةً عدم وجود أي تغييرات في جداول الرحلات المعلنة مسبقًا. يأتي هذا الإعلان في أعقاب التطورات الأخيرة الصادرة عن السلطات الإماراتية، والتي تشير إلى استقرار الأوضاع في المنطقة.

وتؤكد مصر للطيران التزامها بتقديم خدماتها بشكل سلس وموثوق لعملائها المسافرين إلى هذه الوجهات الهامة. وتدعو الشركة المسافرين إلى متابعة آخر المستجدات والتأكد من مواعيد رحلاتهم من خلال قنوات الاتصال الرسمية. وقد اتخذت مصر للطيران كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن المسافرين، وتوفير كافة وسائل الراحة لهم خلال رحلاتهم. كما تعمل الشركة على مدار الساعة لمتابعة الأوضاع في المنطقة، والاستعداد للتعامل مع أي طارئ قد يحدث.

وتؤكد مصر للطيران أن جميع رحلاتها تخضع لأعلى معايير السلامة والجودة، وأنها ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من أي أخطار. وتوفر الشركة لعملائها عدة طرق للتواصل والاستفسار عن الرحلات، بما في ذلك الخط الساخن على الرقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، والرقم الأرضي 090070000، والرقم الدولي +97142306666، أو +966122297777، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني callcenter@egyptair.com والموقع الإلكتروني www.egyptair.com، وكذلك من خلال مكاتب البيع والوكلاء السياحيين المعتمدين.

وفي سياق آخر، تشهد محافظة الإسكندرية ومطروح أمطارًا غزيرة، ومن المتوقع أن تمتد هذه الأمطار إلى محافظات أخرى مع تقدم ساعات النهار. كما تم طرح وحدات تجارية بمدينة بدر للحجز في مزاد علني، مع الإعلان عن الشروط والتفاصيل الخاصة بالمزاد. وعلى الصعيد الفلسطيني، أفادت مصادر إعلامية بوقوع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس. كما شارك حاج يمني من ذوي الهمم قصته المؤثرة، معربًا عن سعادته الغامرة برؤية الكعبة المشرفة، واصفًا الحج برحلة العمر.

وفي قطاع غزة، لفت طفل مبتور الأطراف الأنظار وهو يلهو على الشاطئ، معبرًا عن حبه للحياة. من ناحية أخرى، وضع زيزو شرطًا مثيرًا للعودة إلى الزمالك، بينما احتفل نادي ليفربول بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32، واصفًا إياه بـ الملك المصري. وفي عالم كرة القدم، سجل مهاجم سويسرا المرشح للانضمام إلى الأهلي أول أهدافه الدولية أمام المجر. هذه الأحداث المتنوعة تعكس صورة شاملة للأخبار والتطورات الجارية في مصر والعالم العربي





