مصر وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون الزراعي في إطار مجموعة العشرين

التقى وزيرا الزراعة المصري والإيطالي على هامش اجتماع مجموعة العشرين، وبحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الزراعة، مع التركيز على الزراعة المستدامة والتعاونيات الزراعية.

التقى معالي وزير ال زراعة واستصلاح الأراضي ال مصر ي، علاء فاروق، بنظيره الإيطالي، فرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير ال زراعة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي، وذلك في ختام مشاركتهما في اجتماع مجموعة عمل وزراء ال زراعة ل مجموعة العشرين الذي عقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا. هذا اللقاء يمثل فرصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد ال تعاون المشترك في قطاع ال زراعة ، الذي يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين.

وقد استعرض الوزيران خلال اللقاء آفاق التعاون القائم والمستقبلي بين البلدين، مع التركيز على سبل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات الزراعية. وقد أشار الجانبان إلى أهمية الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد مصري رفيع المستوى، بقيادة وزراء الزراعة والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى إيطاليا. كانت هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على التجربة الإيطالية الرائدة في مجال التعاونيات الزراعية، والاستفادة من الخبرات الإيطالية في هذا المجال الحيوي. كما تم التأكيد على أهمية الشراكة المثمرة مع معهد سيام باري، وهو مؤسسة علمية وبحثية مرموقة تعتبر جسراً للتعاون العلمي والبحثي بين البلدين. يسهم المعهد في بناء قدرات الكوادر المصرية من خلال برامج التدريب المتخصصة، مما يعزز تبادل الخبرات والمعرفة الفنية في مجالات الزراعة المختلفة. وتناول اللقاء أيضاً أهمية تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات مثل الزراعة المستدامة، والتقنيات الحديثة في الزراعة، وإدارة الموارد المائية. كما تم بحث إمكانية تطوير مشاريع مشتركة في مجال البحث العلمي الزراعي، بهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في مصر وإيطاليا على حد سواء. وقد أكد وزير الزراعة المصري على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وإيطاليا، مشيراً إلى أن هناك فرصاً واعدة لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة المستدامة والبحث العلمي الزراعي، بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما. بالإضافة إلى ذلك، تم التشديد على ضرورة تفعيل التعاون في مجال التعاونيات الزراعية، بما يخدم صغار المزارعين ويعزز من قدراتهم ويزيد من كفاءة الإنتاج، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز الأمن الغذائي على المستوى الوطني. وشدد الوزير فاروق على أهمية تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا الزراعية الحديثة، ونقل التكنولوجيا الإيطالية المتقدمة إلى مصر، بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية وزيادة كفاءة استخدام الموارد. كما تم بحث إمكانية التعاون في مجال تطوير سلاسل القيمة الزراعية، بدءاً من الإنتاج وصولاً إلى التسويق والتصدير، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنتجات الزراعية المصرية والإيطالية. ومن جانبه، أشاد الوزير الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا بالجهود المصرية المبذولة في تطوير القطاع الزراعي، وخاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر في الوقت الحالي. وأكد على أن مصر تمثل شريكاً استراتيجياً لإيطاليا في منطقة البحر المتوسط، وأن إيطاليا حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في جميع المجالات، وخاصة في قطاع الزراعة الذي يعتبر محوراً هاماً لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. وقد أشار الوزير الإيطالي إلى أن إيطاليا مستعدة لتقديم الدعم الفني والمالي لمصر في مجال تطوير القطاع الزراعي، بما في ذلك برامج التدريب وتبادل الخبرات، والمساهمة في تنفيذ المشاريع الزراعية المشتركة. وقد أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى المزيد من التعاون المثمر بين البلدين في المستقبل، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والإيطالي ويعزز من الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المنطقة





youm7 / 🏆 7. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

مصر إيطاليا زراعة تعاون أمن غذائي مجموعة العشرين تنمية مستدامة تعاونيات زراعية تبادل خبرات بحث علمي

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين