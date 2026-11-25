رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر تعديل لائحة قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بحضور الوزراء والمستثمرين، بهدف تطوير بيئة الأعمال وتسهيل تأسيس الشركات وتحديث الأطر التشريعية.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات مؤتمر إطلاق حزمة تعديلات اللائحة التنفيذية ل قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. حضر الفعالية مجموعة من كبار المسؤولين ومن بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

آليات التعديلات الجديدة لتسهيل الأعمال

تأتي هذه التعديلات التي أعدتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية كجزء أساسي من تنفيذ مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، حيث تسعى الدولة من خلالها إلى تطوير بيئة الأعمال وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بشكل جذري. تهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى تسهيل الخطوات الروتينية أمام الشركات والمستثمرين، مما يعزز بشكل مباشر تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد من جاذبية مناخ الاستثمار المحلي والدولي في ظل التحولات الاقتصادية الحالية.

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وقد استُهل المؤتمر بعرض فيلم تعريفي سلط الضوء على أبرز ملامح حزمة التعديلات وأهميتها الاستراتيجية في تطوير منظومة عمل الشركات. ركز العرض على أهداف التعديلات المتمثلة في توفير مزيد من الوضوح والمرونة في الإجراءات الحكومية، وكذلك تقليل الوقت والأعباء البيروقراطية المرتبطة بممارسة الأنشطة الاقتصادية، مما يسهل على رواد الأعمال والقطاعات الإنتاجية التركيز على النمو والتوسع.

وعقب ذلك، قدّم المستشار سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس اللجنة المشكلة لإعداد التعديلات، عرضًا تفصيليًا تناول أبرز محاور التعديلات وانعكاساتها المباشرة على بيئة الأعمال. أوضح السيد عرفة التطورات الكبيرة التي شهدتها القواعد المنظمة لتأسيس الشركات وإدارتها وتمويلها، بالإضافة إلى التيسيرات الكبيرة المرتبطة بعمليات التقييم، والطرح العام، وعقد الجمعيات العامة، مما يضمن سير العمل بكفاءة أعلى.

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رؤية الوزراء والمستثمرين لتطوير القطاع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أن بناء اقتصاد قوي وقادر على المنافسة يتطلب تكامل السياسات والتشريعات والمشروعات، بما يسهم في زيادة الإنتاج، والتوسع في الأنشطة الصناعية، وتوفير فرص العمل. مشيرًا إلى أن الدولة تنتهج مسارًا متكاملًا للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي والتشريعي، يستهدف إقامة اقتصاد أكثر إنتاجية، يقوده القطاع الخاص كقطاب رئيسي للنمو والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح رئيس الوزراء أن تطوير اللائحة التنفيذية لقانون الشركات يمثل إحدى الخطوات المهمة في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتحديث الأطر والقواعد المنظمة لعمل الشركات، والتعامل مع التحديات العملية التي تواجه المستثمرين. وأكد أن الحزمة الجديدة لا تستهدف مجرد إدخال تعديلات على النصوص أو الإجراءات، وإنما تسعى إلى إحداث تغيير ملموس في تجربة المستثمر من خلال تيسير إجراءات تأسيس الشركات وتوسعها.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن حزمة التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. ووضح الوزير أن إعداد هذه الحزمة جاء ثمرة عمل لجنة متخصصة تولت مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، ودراسة التحديات العملية التي تواجه مجتمع الأعمال، والتفاعل مع رؤى وملاحظات المستثمرين لضمان استجابة التعديلات لاحتياجات السوق الحقيقية.

تأثيرات عملية ومستقبل القطاع الاستثماري

تتضمن الحزمة النهائية 48 تعديلًا تمس أكثر من 45 مادة من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بين تعديل وإلغاء واستحداث. كما تشمل مجموعة من القواعد والإجراءات والقرارات المكملة، والتي تشمل دليل القواعد والإجراءات الخاصة بأعمال التقييم، وضوابط اتفاقيات الشركاء والمساهمين، وقواعد عقود التمويل القابلة للتحويل إلى حقوق ملكية، في إطار رؤية متكاملة.

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وتهدف هذه التعديلات الشاملة إلى توفير وضوح أكبر، ووقتا أقل، وحماية أقوى للمستثمر، مما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في التعاملات التجارية. وأكد الدكتور محمد فريد أن الحزمة لا تقتصر على تعديلات اللائحة التنفيذية فحسب، وإنما تضم أربعة مسارات تنظيمية متكاملة تشمل أيضًا دليل القواعد الخاصة بالتقييم، وضوابط اتفاقيات الشركاء، وقواعد عقود التمويل، بما يوفر إطارًا أكثر تكاملاً لتنظيم دورة حياة الشركة من التأسيس إلى التمويل والتوسع.

كما شهدت الفعالية عرض فيلم قصير تضمن آراء وملاحظات من مجتمع الأعمال حول التعديلات وأهميتها في معالجة عدد من التحديات العملية التي تواجه الشركات والمستثمرين. يعكس هذا التفاعل حرص الوزارة على تعزيز الحوار والتفاعل مع القطاع الخاص عند تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، مما يضمن أن تكون التعديلات مستجيبة لاحتياجات السوق وتحقق أثرًا مباشرًا على كفاءة الإجراءات وسهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية.