مصر تجدد دعوتها للسلام في أوكرانيا وتتابع مشروعات المياه الدولية مع تطوير آليات مواجهة التحديات الاقتصادية

وزير الخارجية المصري يؤكد على أهمية الحلول السلمية للنزاعات، بينما تتابع وزارة الري مشروعات المياه الممولة دولياً لتعزيز التنمية المستدامة. تتناول التغطيات الإخبارية قضايا مجتمعية واقتصادية، من واقعة مستشفى الحسين وارتفاع أسعار الحديد إلى تطورات قضية اختطاف رضيعة.

جدد وزير الخارجية ال مصر ي موقفه الثابت بشأن الأزمة الأوكرانية، مؤكداً على ضرورة تسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية والحوار. يأتي هذا الموقف في سياق الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الصراع المستمر، والذي أثر بشكل كبير على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال محادثات أجراها وزير الخارجية ال مصر ي مع نظيره الأوكراني، حيث تم استعراض آخر التطورات على الساحة الأوكرانية والتأكيد على أهمية الحلول السلمية.

من جانب آخر، أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية بياناً حول متابعة المشروعات الممولة دولياً. وجّه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، 'وحدة متابعة المشروعات الممولة دولياً' باستمرار التنسيق مع مختلف جهات الوزارة وشركاء التنمية الدوليين. وأكد الوزير أن معيار النجاح في هذه المشروعات يتمثل في تحقيق عائد تنموي ملموس ينعكس بشكل مباشر على تحسين كفاءة منظومة الري وتطوير الخدمات المقدمة للمنتفعين، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة منظومة العمل بالوحدة. وتم خلال الاجتماع استعراض استراتيجية عمل الوحدة ودورها في إدارة وتطوير المشروعات، بما في ذلك منظومة إدارة محفظة المشروعات لضمان التكامل بينها وربطها بأولويات الوزارة. كما تم عرض آليات إدارة المنح لدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات المائية والتغيرات المناخية، بما يتماشى مع محاور منظومة المياه (2.0).

وشملت المناقشات إجراءات متابعة المشروعات الجارية من خلال إحكام منظومة الرقابة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية ومعدلات التنفيذ، بالإضافة إلى تطوير حزمة من المشروعات المستقبلية لتكون جاهزة للطرح والتمويل. وتم أيضاً عرض أطر التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الشراكات وتحقيق الاستدامة في تنفيذ المشروعات، وتطوير العمليات التشغيلية للوحدة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وسرعة اتخاذ القرار.

وأشار الوزير سويلم إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ رؤية الوزارة ضمن محاور 'الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0'، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات المائية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية.

وفي سياق متصل، تناول عدد من البرامج الحوارية والتغطيات الإخبارية قضايا مجتمعية هامة. فقد علق الإعلامي عمرو أديب على واقعة مستشفى الحسين، مشيراً إلى أن هناك أماكن كثيرة لا يجب الدخول إليها بالنقاب، مما أثار جدلاً حول حدود الزي الشرعي في الأماكن العامة. كما تطرقت إحدى المقالات إلى عمل أدبي بعنوان 'خيال زوج' للكاتب حسن المستكاوي، حيث تم تسليط الضوء على كيفية تحول الحياة المنزلية إلى مرآة ساخرة في هذا العمل.

وعلى صعيد آخر، كشفت صاحبة فيديو استغاثة رضيعة الحسين عن تفاصيل جديدة حول واقعة اختطاف الرضيعة، حيث طلبت من الخاطفة شراء يانسون، مما كشف عن حيلة الخاطفة وكيفية تنفيذ الجريمة. وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، استعرض رئيس شعبة مواد البناء أسباب زيادة أسعار الحديد بنحو 3000 جنيه، معتبراً أن رسوم حماية البيلت هي السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع، مما يؤثر على قطاع البناء والتشييد في مصر.





مصر أوكرانيا النزاعات السلام التنمية المستدامة الموارد المائية المشروعات الدولية القطاع الاقتصادي أسعار الحديد

