مصر تعزز تعاونها مع منظمة تنمية المرأة بالتعاون الإسلامي لتمكين المرأة

وزير الخارجية المصري يبحث مع المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة سبل تطوير أداء المنظمة ودعم حقوق المرأة في العالم الإسلامي عبر شراكات دولية.

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج في لقاء دبلوماسي رفيع المستوى المستشارة سارة الشورى المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة التابعة ل منظمة التعاون الإسلامي وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الدولة المصرية والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعنى بقضايا المرأة والنهوض بمكانتها في المجتمعات الإسلامية.

وفي مستهل هذا اللقاء الذي عكس عمق الروابط الدبلوماسية قدم الوزير عبد العاطي تهانيه الحارة للمستشارة سارة الشورى بمناسبة توليها مهام منصبها الجديد في قيادة هذه المنظمة العريقة مؤكداً في الوقت ذاته حرص جمهورية مصر العربية التام على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة الفنية والسياسية لها خلال المرحلة المقبلة وذلك لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة وتفعيل دورها في تحسين جودة حياة المرأة في كافة الدول الأعضاء. وقد شدد الوزير على أن مصر تنظر باهتمام بالغ ومستمر إلى عمل منظمة تنمية المرأة انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن تمكين المرأة هو ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة والشاملة وأن دور المرأة في العالم الإسلامي يتجاوز الأدوار التقليدية ليصل إلى المشاركة الفعالة في صنع القرار والقيادة والإنتاج الاقتصادي.

وفي سياق متصل أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر للعمل الوثيق والمشترك مع المنظمة من أجل الترويج للتجارب الرائدة والناجحة التي حققتها العديد من الدول الإسلامية في مجال تعزيز أوضاع المرأة وصون حقوقها الأساسية بما يتوافق مع القيم الثقافية والاجتماعية للمنطقة. وأشار عبد العاطي إلى ضرورة الارتقاء بأداء المنظمة وتطوير آلياتها التنفيذية من خلال تبادل الخبرات ونقل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء مما يسهم في خلق بيئة داعمة للمرأة تضمن لها تكافؤ الفرص في التعليم والعمل والصحة.

كما أكد الوزير على أهمية وضع تصور شامل ومتكامل يهدف إلى النهوض بأداء المنظمة ودفع أجندتها العملية خلال الفترة القادمة لتحقيق نقلة نوعية ملموسة في أنشطتها وبرامجها التدريبية والتنموية وهو الأمر الذي من شأنه أن يشكل حافزاً قوياً لانضمام أعضاء جدد من الدول التي تسعى لتطوير ملفات المرأة لديها مما يزيد من ثقل المنظمة وتأثيرها على الساحة الدولية. كما تناول اللقاء مناقشة سبل تنويع الشراكات الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون مع المنظمات الإقليمية والأممية والدولية ذات الصلة بقضايا النوع الاجتماعي وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك بهدف تضافر الجهود الدولية لدعم تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وأوضح الوزير أن التنسيق مع الجهات الدولية يساهم في توفير الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ مشروعات تنموية تستهدف المرأة في المناطق الأكثر احتياجاً في العالم الإسلامي. واختتم اللقاء بالتأكيد على أن مصر ستظل داعماً رئيسياً لكل الجهود التي تهدف إلى رفع الظلم عن المرأة ومكافحة كافة أشكال التمييز ضدها مع التركيز على أهمية التعليم والتدريب المهني كأدوات أساسية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للمرأة وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسرة والمجتمع ككل في كافة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي مما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً وعدلاً للأجيال القادمة





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