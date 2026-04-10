مصر والعراق تبحثان سبل خفض التصعيد وتعزيز الأمن الإقليمي

عقد وزيرا خارجية مصر والعراق مباحثات مكثفة في بغداد لبحث التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة، مع التأكيد على أهمية الحلول الدبلوماسية.

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وال مصر يين بالخارج، مشاورات مكثفة في العاصمة العراق ية بغداد مع الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة. تركزت هذه المشاورات على بحث التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وسبل خفض التصعيد ، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق مؤقت بتعليق العمليات العسكرية لمدة أسبوعين.

أعرب الوزيران عن قلقهما البالغ إزاء الأوضاع الراهنة، وأكدا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول سلمية ودائمة للأزمات. كما تباحثا حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والأزمة اليمنية، والأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.\استهل اللقاء بتبادل التهاني والتحيات، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية والتاريخية العميقة التي تربط مصر والعراق. وأكد حرص بلاده على مواصلة تطوير أطر التعاون الثنائي في جميع المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. تبادل الوزيران الرؤى ووجهات النظر بشأن آخر التطورات الإقليمية، وخاصة بعد الإعلان عن التوصل إلى وقف إطلاق النار المؤقت. في هذا السياق، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية البناء على هذه الخطوة الهامة، لدفع جهود التهدئة وخفض التصعيد، وتغليب المسار الدبلوماسي والمفاوضات، بما يساهم في احتواء الموقف الخطير في المنطقة. استعرض الوزير الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر على مدار الفترة الماضية، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم باكستان، بهدف خفض التوتر والعمل على تحقيق الاستقرار. وجدد وزير الخارجية إدانة مصر لكافة الهجمات غير المبررة التي استهدفت دول الخليج العربية والعراق والأردن الشقيقة، مؤكداً على التضامن الكامل مع الدول العربية الشقيقة في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها وسيادتها واستقرارها، ورافضاً أي مساس بوحدة وسلامة أراضيها. كما أكد أهمية الأخذ في الاعتبار الشواغل والمتطلبات الأمنية للدول العربية خلال المفاوضات الإيرانية الأمريكية، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.\في سياق متصل، حذر الوزير عبد العاطي من خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. وأشار إلى الاتصالات التي تجريها مصر مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحثهم على التدخل العاجل لإنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم، ولتثبيت وقف إطلاق النار، واحتواء التصعيد. في ختام اللقاء، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز العلاقات الثنائية، وتكثيف الجهود لخفض التصعيد، واحتواء الموقف المتأزم. وأكدا على أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة خطر الانزلاق نحو مزيد من عدم الاستقرار والفوضى. وقد تم التأكيد على أهمية دور الحوار والتفاوض كآلية رئيسية لحل النزاعات وتسوية الخلافات، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة





