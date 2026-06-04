مصر توسع مبادلة الديون وتستعد لتسهيلات ضريبية جديدة في ظل هدوء جنوب لبنان ومفاوضات وقف إطلاق النار

أعلن وزير المالية المصري عن دراسة توسيع برنامج مبادلة الديون لتشمل التعليم والصحة وتنمية المهارات، وإطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية، في إطار رؤية اقتصادية رباعية تركز على الصادرات والاستثمار الخاص، بينما يتزامن ذلك مع هدوء عسكري في جنوب لبنان ومفوضات واشنطن لوقف القتال.

تشهد الأوضاع في جنوب لبنان هدوءاً حذراً يتزامن مع انطلاق مفاوضات في واشنطن للاتفاق على وقف إطلاق النار، بينما تتجه الأنظار إلى المبادرات ال اقتصاد ية التي تطلقها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة .

في إطار ذلك، أعلن وزير المالية أحمد كجوك خلال مشاركته في جلسة "رحلة الإصلاح الاقتصادي في مصر: الاستقرار والنمو والاندماج العالمي" في مؤتمر "مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام" الذي عُقد بلندن، أن مصر تدرس توسيع برنامج مبادلة الديون ليشمل استثمارات في قطاعات التعليم والرعاية الصحية وتنمية المهارات. هذه الخطة تهدف إلى ربط إدارة الدين العام بأهداف التنمية المستدامة، وتحويل جزء من الالتزامات المالية إلى استثمارات تدعم رأس المال البشري وتساهم في نمو الاقتصاد الاجتماعي.

واتفقت الحكومة مع شركائها الدوليين والمؤسسات المالية على تطوير نماذج مبتكرة لمبادلة الديون تتيح توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر أولوية وتأثيراً، ما يدعم الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمصر في الأسواق العالمية. ومن جانب آخر، أفاد كجوج أن الحكومة تستعد لإطلاق حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية في الأيام القليلة المقبلة، في إطار رؤية اقتصادية متكاملة تمتد لأربع سنوات تركز على تعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص.

يأتي ذلك بعد إعلان "المالية" عن جدول صرف مرتبات شهر يونيو لعام 2026 وتحديد موعد الزيادة الجديدة للرواتب، ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق استقرارٍ اجتماعيٍ يدعم جهود الإصلاح. كما شدد الوزير على أهمية تخفيف القيود المستندية لتسريع الإفراج الجمركي وتعزيز تدفق البضائع، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع قاعدة الصادرات.

هذه الإجراءات، إلى جانب الإصلاحات الضريبية والجمركية المستمرة، تُعد عاملاً أساسياً في خلق بيئة أعمال أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ، وهو ما يدعم مسعى مصر لتحقيق نمو مستدام وتعزيز اندماجها في الاقتصاد العالمي. في الوقت نفسه، يواصل رئيس الوزراء متابعة جهود تأمين الطاقة عبر توفير مخزون احتياطيات الوقود لضمان استدامة الإمدادات، في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة. وتأتي هذه الخطوات في سياق سعي الحكومة إلى معالجة أوجه الضعف في البنية التحتية وتعزيز الأمن الاقتصادي، ما يخلق فرصاً جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين.

إن التزام مصر بتطوير سياسات مالية وضرائب مرنة، إلى جانب توسيع برنامج مبادلة الديون، يعكس رغبة واضحة في تحويل التحديات إلى فرص تنموية، وإرساء أسس قوية للاقتصاد المستقبلي القائم على الابتكار والاستثمار في رأس المال البشري، مع تأكيدٍ متواصل على أهمية التعاون الدولي في تحقيق هذه الطموحات





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