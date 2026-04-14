مصر وروسيا تعززان التعاون في مجال الطاقة النووية: استعراض مستجدات محطة الضبعة وبحث آفاق جديدة

التقى رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بمدير عام 'روسآتوم' الروسية لبحث تقدم مشروع محطة الضبعة النووية وتعزيز التعاون في مجالات أخرى، مع التركيز على المفاعلات الصغيرة وتدريب الكوادر المصرية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ال مصر ي، بالسيد أليكسي ليخاتشوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية ' روسآتوم '، والوفد المرافق له، في القاهرة. هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة دقيقة لمستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، وهو مشروع حيوي يمثل علامة فارقة في مسيرة مصر نحو تحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة. حضر اللقاء أيضًا المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، والسيد مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.

وقد استهل اللقاء بترحيب حار من رئيس الوزراء بالوفد الروسي، مع التأكيد على حرص الحكومة المصرية على استمرار التنسيق والتعاون الوثيق مع الجانب الروسي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية. وقد شدد الدكتور مدبولي على أهمية متابعة الموقف التنفيذي للمشروع أولًا بأول، مع ضمان الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة ومعدلات التنفيذ المستهدفة، وذلك لضمان تحقيق المشروع لأهدافه في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة والأمان.

كما عبر رئيس الوزراء عن تقديره العميق للدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الروسية لتنفيذ مشروع محطة الضبعة، مشيدًا بمستوى التعاون القائم بين الجانبين، والجهود المبذولة لتذليل العقبات وتيسير تنفيذ المشروع، وهو ما يعكس قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وروسيا الاتحادية. بالإضافة إلى ذلك، أكد الدكتور مدبولي على تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الجانب الروسي في مجال بناء المفاعلات النووية الصغيرة، إلى جانب التركيز على تدريب وبناء قدرات الكوادر المصرية المتخصصة في هذا المجال الحيوي، وذلك بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجال الطاقة النووية وتأهيل الكفاءات المصرية للمساهمة في إدارة وتشغيل وصيانة المحطات النووية المستقبلية.

من جانبه، نقل السيد أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لـ'روسآتوم'، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا على التزام الجانب الروسي بتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وفقًا لأعلى المعايير العالمية. وأوضح 'ليخاتشوف' أن اللقاء يهدف إلى استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، وتقديم تحديثات حول التقدم المحرز في أعمال الإنشاءات والتركيبات الخاصة بالوحدة الأولى من المحطة، بالإضافة إلى مناقشة التجارب التشغيلية المتوقعة. كما وجه الشكر إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على التعاون والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لتنفيذ المشروع، مما يساهم في تسريع وتيرة العمل.

خلال اللقاء، استعرض المدير العام لـ'روسآتوم' خطة العمل التفصيلية لمشروع محطة الضبعة النووية خلال العام الجاري، مؤكدًا التزام الشركة الروسية بتنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد، وهو ما يعكس حرص الجانب الروسي على الوفاء بالتزاماته والانتهاء من المشروع في الموعد المتفق عليه. في هذا السياق، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى التنسيق الجاري مع الجانب الروسي للتعاون في مجال المفاعلات النووية الصغيرة، وبحث آليات تطوير التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الواعد، وذلك في إطار سعي مصر لتنويع مصادر الطاقة لديها وتعزيز أمن الطاقة الوطني. هذا التعاون يشمل نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية، مما يساهم في بناء قدرات محلية قوية في مجال الطاقة النووية. التعاون في هذا المجال سيفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة في مصر.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين، والعمل على دفع التعاون المشترك إلى آفاق أوسع وأشمل، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين. وشدد الجانبان على أهمية استمرار تبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم ورش العمل والتدريب المشترك، لتعزيز القدرات الوطنية المصرية في مجال الطاقة النووية. هذا التعاون لا يقتصر على الجانب التقني والفني فحسب، بل يمتد ليشمل التعاون في مجالات البحث والتطوير، والتعليم والتدريب، وتبادل الخبرات في مجال السلامة والأمان النووي. كما أكد الجانبان على أهمية التعاون في مجال إدارة النفايات النووية، وضمان التخلص الآمن منها وفقًا لأحدث المعايير العالمية. هذا اللقاء يعكس التزام مصر وروسيا بتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ويعتبر هذا التعاون نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في مجال الطاقة النووية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الطاقي في المنطقة.





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مصر روسيا الطاقة النووية محطة الضبعة روسآتوم

United States Latest News, United States Headlines