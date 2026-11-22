جهاز مستقبل مصر يقود مبادرة شاملة لتقنين أنشطة الدهابة بالتعاون مع القبائل، بهدف تحويل النشاط العشوائي إلى منظومة رسمية تحفظ حقوق الدولة والمواطنين.

أعلن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عن إطلاق مبادرة شاملة ومتكاملة تهدف إلى تقنين وتنظيم أنشطة التنقيب عن الذهب، والمعروفة محلياً باسم "الدهابة"، في محاولة حاسمة لإنهاء عقود من النشاط العشوائي. يأتي هذا التحرك الرسمي تنفيذاً مباشراً للتوجيهات السامية التي صدرت عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي أكدت على ضرورة إيجاد حلول عملية وجذرية لأزمة التنقيب غير القانوني، بما يضمن الحفاظ على الثروات المعدنية للبلاد وتأمين مناطق استخراجها الاستراتيجية.

دور جهاز مستقبل مصر في تقنين الدهابة

يقود جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة هذه المبادرة التاريخية، حيث تم تكليفه بدور محوري في إدارة ملف التقنين بالتعاون الوثيق مع اتحاد القبائل والعائلات المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني. يهدف الجهاز من خلال هذا الملف إلى بناء إطار مؤسسي راسخ ينظم نشاط العاملين في هذا القطاع، محدداً آليات ممارسته بدقة تحت إشراف الدولة ورقابتها المشددة، لضمان استدامة المورد الثمين.

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تشمل الخطة المؤسسية التي يديرها الجهاز إنشاء كيان جديد وشركة متخصصة تعمل تحت مظلة تنظيمية واضحة، تهدف لإصدار التراخيص الرسمية وتحديد الضوابط الدقيقة لممارسة نشاط التنقيب. سيتولى هذا الكيان المهام الإدارية والتنظيمية، بينما سيتم التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين مناطق التنقيب، وحماية الحدود، والتصدي لأي أنشطة غير قانونية تهدف لاستنزاف الثروات أو تهريبها خارج البلاد.

مشاركة القبائل والعائلات في المبادرة الرئاسية

تلعب القيادة المجتمعية دوراً استراتيجياً في نجاح هذه المبادرة، حيث يتعاون جهاز مستقبل مصر بشكل وثيق مع اتحاد القبائل والعائلات المصرية لضمان تغطية شاملة للعاملين في القطاع. أشار شيوخ القبائل والممثلون عن العائلات إلى أن توجيهات فخامة الرئيس تفتح صفحة جديدة تماماً في علاقة الدولة بالمواطن، مؤكدين أن التقنين العادل يحفظ أرزاق العاملين في هذا المجال ويضمن في الوقت ذاته حقوق الدولة في استثمار مواردها الطبيعية.

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شملت اللقاءات التمهيدية حضور ممثلي القبائل والعائلات وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية، بهدف صياغة رؤية مشتركة ترضي جميع الأطراف. أكد المشاركون في هذه الاجتماعات المتعددة على أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية إنسانية واقتصادية تهدف لدمج شرائح واسعة من المجتمع في الاقتصاد الرسمي، مما يتيح لهم العمل والاستثمار في قطاع الذهب بصورة قانونية وآمنة.

الجولات الميدانية في مرسى علم وأسوان

لم تكتفِ الحكومة بالاجتماعات الرسمية في العاصمة، بل امتدت التحركات الميدانية لتشمل المناطق الأكثر تأثراً بالنشاط غير المرخص، حيث بدأت سلسلة اللقاءات في القاهرة ثم انتقلت إلى مدينة مرسى علم. في مدينة مرسى علم، عقد اجتماع موسع في يوم الاثنين 16 نوفمبر بمشاركة أعضاء من مجلس الشيوخ والنواب، حيث استعرضوا الخطوات التنفيذية اللازمة لدمج العاملين داخل المنظومة الرسمية، وتم بحث سبل توسيع نطاق الاستفادة من هذه المبادرة.

في المحطة الأبرز، استضافت محافظة أسوان مؤتمرًا جماهيريًا كبيرًا مساء الثلاثاء، حضره العديد من القيادات والرموز المجتمعية والقبلية الداعمة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلال المؤتمر، أعلن المشاركون تأييدهم الكامل للمبادرة الرئاسية، وتفويضهم الكامل لجهاز مستقبل مصر لاتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة لتقنين أوضاع جميع العاملين في مجال الدهابة، مؤكدين دعمهم الكامل لخطوات تنظيم العمل في هذا القطاع الحيوي.

آليات العمل المستقبلية لحماية الثروات

تم الاتفاق في هذه الاجتماعات المتتالية على توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الرسمية والقيادات المجتمعية والقبلية لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها المعلنة. يركز الجانب التنفيذي المستقبلي على حماية المخزون الاستراتيجي من الثروة المعدنية، بما يحقق الاستفادة المثلى من موارد الدولة ويحافظ على مقدراتها الوطنية للأجيال القادمة، من خلال فرض رقابة مشددة ومنع الاستنزاف العشوائي.

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يعكس هذا التحرك الشامل تحولاً جذرياً في النهج الحكومي، حيث انتقلت الدولة من مرحلة المواجهة الأمنية الحصرية للأنشطة غير القانونية إلى وضع آليات عملية واستدامة لتقنين أوضاع العاملين وتنظيم عمليات البحث والاستخراج والتداول. يهدف هذا المسار الجديد إلى إغلاق الباب أمام الممارسات العشوائية، وفتح نافذة واسعة للتعاون الشرعي، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويحقق العدالة الاجتماعية لجميع المشاركين في هذا القطاع الحيوي.