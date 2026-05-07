مصر وهولندا يعززان التعاون الزراعي ويوقعان مذكرات تفاهم لتعزيز إنتاج التقاوي

عقد وزير الزراعة المصري علاء فاروق اجتماعاً موسعاً مع نظيره الهولندي شويرد شويردسما على هامش مؤتمر الشراكة المصرية الهولندية، حيث ناقش الجانبان آفاق تعزيز التعاون في مجال الزراعة الذكية والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى إنشاء نظام متكامل لإنتاج وتداول التقاوي. تم توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات في قطاع الزراعة، بما في ذلك نقل التكنولوجيا الهولندية في إنتاج التقاوي وتحسين السلالات، وإيفاد الباحثين المصريين للتدريب بجامعة فاخنين. أكد الجانبان أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج التقاوي وتعزيز الاستثمارات الهولندية في القطاع الزراعي.

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة ، اجتماعاً ثنائياً موسعاً مع شويرد شويردسما، وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي الهولندي، على هامش مؤتمر الشراكة المصرية الهولندية الذي تم عقده بالتعاون بين الوزارة والسفارة الهولندية بالقاهرة.

استهدف اللقاء بحث آفاق تعزيز التعاون في الأنشطة الزراعية المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الزراعي في موضوعات الزراعة الذكية والتغيرات المناخية، وزيادة الاستثمارات الهولندية داخل مصر. ناقش الجانبان سبل إنشاء نظام متكامل لإنتاج وتداول التقاوي والأصناف النباتية داخل مصر، استناداً إلى موقع مصر الجغرافي المتميز وأهميته لتحويلها إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول التقاوي، بالإضافة إلى تحديث نظم الري الحقلي، وإدارة المياه، والتنوع الحيوي، وعلوم التربة.

استعرض وزير الزراعة خلال اللقاء المشروعات القومية الكبرى التي تم إنجازها خلال السنوات العشر الماضية، والتي ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية في مصر من 8.9 مليون فدان إلى نحو 12.5 مليون فدان، بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار إلى التوسع في استخدامات مياه الري المرشدة عبر إنشاء محطات عملاقة لإعادة تدوير المياه في مناطق مختلفة بالجمهورية، منها محطتا الضبعة والمحسمة.

وأوضح فاروق المبادرة الجديدة التي تتبناها الوزارة لتحويل القرى المصرية من تجمعات استهلاكية إلى تجمعات إنتاجية، من خلال دعم أنشطة زراعية تشمل تربية نحل العسل وصناعة الحرير، وتعزيز المنتجات الثانوية للألبان وتحسين السلالات الحيوانية، بهدف زيادة دخل صغار المزارعين وتحسين مستوى المعيشة في الريف المصري. أكدا الجانبان أهمية التعاون العلمي ونقل التكنولوجيا بين مركز البحوث الزراعية وجامعة فاخنين الهولندية، التي تعد من أبرز المؤسسات الرائدة عالمياً في إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية والمجابهة للتغيرات المناخية، خاصة في قطاع الخضر.

أشاد الوزير الهولندي بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، مؤكداً أن مصر شريك استراتيجي هام لهولندا، خاصة في مجال استيراد وتصدير المنتجات والتقاوي مثل تقاوي البطاطس. أشار إلى وجود مئات الشركات الهولندية المستثمرة في مصر منذ عقود، معرباً عن أهمية انعقاد مؤتمر الشراكة المصرية الهولندية لأول مرة تحت شعار 'جني ثمار النجاح' بالتعاون مع السفارة الهولندية بالقاهرة.

في ختام اللقاء، شهد الوزيران توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون تهدف إلى تعزيز العلاقات في قطاع الزراعة، لا سيما في مجالات التدريب ونقل الخبرات الهولندية في إنتاج التقاوي وتحسين السلالات، وإيفاد الباحثين المصريين للتدريب بجامعة فاخنين، وترقية علاقات التعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي للشعبين الصديقين. حضر اللقاء رئيسا مركزي البحوث الزراعية والصحراء من الجانب المصري، ولفيف من قيادات الوزارة والقطاع الخاص، ومن الجانب الهولندي نائب وزير الزراعة والوفد المرافق له.

يذكر أن مؤتمر الشراكة المصرية الهولندية الذي عقد لأول مرة، قد اختتم أعماله بالأمس، بالتأكيد على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الزراعة مع هولندا وتعزيز الاستثمارات الهولندية بقطاع الزراعة في مصر وتحويلها لمركز إقليمي لإنتاج وتداول التقاوي





الزراعة التعااون الدولي التقاوي الاستثمار الهولندي الشراكة المصرية الهولندية

