مصر تسترد 13 قطعة أثرية ثمينة من الولايات المتحدة الأمريكية

في نجاح جديد للجهود المصرية في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، تمكنت مصر من استرداد 13 قطعة أثرية هامة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على تراثها الحضاري الفريد وتعاونها الدولي الفعال.

في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة ال مصر ية للحفاظ على تراثها الثقافي الفريد و مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، تمكنت مصر بالتعاون المشترك بين وزارة السياحة والآثار، ووزارة الهجرة وشؤون ال مصر يين بالخارج، وجميع الجهات المعنية ال مصر ية والدولية، وعلى رأسها مكتب المدعي العام في نيويورك، ومباحث السياحة والآثار، ومكتب النائب العام بجمهورية مصر العربية، من استرداد 13 قطعة أثرية قيمة من الولايات المتحدة الأمريكية .

هذه القطع، التي كانت قد خرجت من الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة، تمثل انتصارًا جديدًا لجهود مصر في استعادة كنوزها الحضارية. يؤكد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن استعادة هذه القطع الأثرية تتوافق تمامًا مع الاستراتيجية الوطنية التي تتبناها الدولة المصرية للحفاظ على إرثها الحضاري الغني والمتنوع. وتجدد مصر من خلال هذه الخطوة التزامها الثابت بمواصلة العمل الدؤوب لاستعادة كافة الآثار المصرية التي تم تهريبها خارج البلاد، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تتوانى عن استخدام كافة الوسائل المتاحة، بما في ذلك التعاون مع شركائها الدوليين، لضمان حماية هذا الإرث الإنساني العظيم للأجيال القادمة. ويأتي هذا النجاح ثمرة للتعاون الوثيق والجهود القانونية والدبلوماسية المكثفة المبذولة من قبل وزارة السياحة والآثار، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومكتب المدعي العام في نيويورك، ومباحث السياحة والآثار، ومكتب النائب العام بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى كافة الجهات المعنية المصرية والدولية. وقد ساهم هذا التنسيق الفعال في تعقب واسترداد الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، مما يدعم بشكل كبير جهود صون التراث الثقافي المصري والحفاظ عليه من العبث والضياع. من جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القطع المستردة تتميز بتنوعها وأهميتها التاريخية البالغة، حيث تغطي نطاقًا واسعًا من العصور المصرية القديمة، بدءًا من عصور ما قبل التاريخ وصولًا إلى العصر اليوناني الروماني. وتعكس هذه القطع جوانب متعددة ومتنوعة من الحياة الدينية والفنية والاجتماعية التي سادت في مصر القديمة، مقدمةً نافذة فريدة على حضارة عريقة. وقد قدم الأستاذ شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ والمضبوطات، تفاصيل دقيقة حول أبرز هذه القطع. وتشمل المجموعة عددًا من الأواني ذات الأشكال والأحجام المختلفة، والتي كانت تؤدي أغراضًا متعددة في الحياة اليومية والطقوس الدينية. من بين هذه الأواني، هناك إناء فاخر مصنوع من الألباستر، يعود إلى القرن السابع قبل الميلاد، وكان يستخدم لحفظ الزيوت والعطور الثمينة. كما تم استعادة وعاء للكحل على شكل قرد، يعود إلى عصر الدولة الحديثة، وإناء آخر لمستحضرات التجميل على شكل قطة يرجع إلى عصر الدولة الوسطى، ووعاء من العصر البطلمي. وتضم المجموعة أيضًا كأسًا احتفاليًا كان يستخدم في الطقوس الدينية، بالإضافة إلى العديد من الأواني الأخرى المخصصة لحفظ السوائل والمراهم من عصر الدولة الوسطى. ولم تقتصر القطع المستردة على الأواني فحسب، بل شملت أيضًا أجزاءً من إناء مزخرف بشكل فني يلفت الانتباه، يصور طفلًا وسط نباتات المستنقعات، ويُرجح ارتباطه بالإله حورس الطفل، رمز الخصوبة والحماية. بالإضافة إلى قطعة فخارية مصممة على شكل بطة من العصر البطلمي، وزخرفة خزفية مميزة تحمل رأس الإله اليوناني ديونيسوس، مما يشير إلى التفاعل الثقافي بين الحضارتين المصرية واليونانية. وتبرز من بين القطع المستردة تمثال رائعة للإلهة إيزيس في هيئة أفروديت، يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي. ويعد هذا التمثال خير دليل على عملية الدمج الثقافي التي شهدتها مصر خلال الحقبة اليونانية الرومانية، حيث تم دمج الرموز والمعتقدات الدينية المصرية مع العناصر الثقافية اليونانية. كما تم استعادة تمثال كتلي لشخصية مصرية قديمة تدعى “عنخ إن نفر” من العصر المتأخر، والذي يضيف بعدًا آخر لفهم الحياة الاجتماعية والدينية في تلك الفترة. إن استرداد هذه القطع الأثرية يؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه مصر في الحفاظ على تراثها الثقافي العالمي، ويعكس نجاحها المستمر في مواجهة تحديات استعادة آثارها المنهوبة





