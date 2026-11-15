مصر تستهدف 3.5 مليار دولار استثمارات في قطاع الملابس الجاهزة

كشف رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة عن خطط طموحة لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال العامين 2026 و2027 لتعزيز الصادرات

كشف فاضل مرزوق ، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن خطة استراتيجية طموحة تستهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة بقيمة لا تقل عن 1.5 مليار دولار خلال عام 2027. ويأتي هذا الهدف في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة عالمياً، مما يعكس ثقة كبيرة في الأداء الاقتصادي للقطاع.

أهداف الاستثمار والتوسع في الصادرات

يُحدد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة إجمالي القيمة المستهدفة من الاستثمارات الأجنبية الجديدة خلال العامين 2026 و2027 بنحو 3.5 مليار دولار. ويشمل هذا الرقم استثمارات بقيمة نحو ملياري دولار مخططة للعام الجاري 2026، مما يعني وجود نمو ملحوظ ومتسارع في تدفق رؤوس الأموال إلى هذا القطاع الحيوي.

Also read موافقة مجلس الشيوخ على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027

تستهدف هذه الاستثمارات الضخمة تعزيز الطاقات الإنتاجية للقطاع بشكل كبير، وتحسين جودة المنتجات المصنعة محلياً لرفع معايير التنافسية العالمية. ويعكس هذا الاتجاه إيجابيات واضحة على معدلات الصادرات المصرية، حيث تسعى الشركات المستثمرة إلى زيادة حصيلتها التصديرية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الملابس الجاهزة ذات الجودة العالية.

دول الاستثمار والمحفزات الاقتصادية

أوضح فاضل مرزوق أن الدول المستهدفة لجذب استثمارات جديدة تشمل تركيا والصين وكوريا الجنوبية خلال المرحلة المقبلة. ويرجع هذا التركيز الجغرافي للنمو المتوقع في هذه الدول، مدفوعاً بالنجاح الكبير الذي حققته الاستثمارات الحالية التي دخلت السوق المصرية خلال العامين الماضيين.

Advertisement

وقد عززت النتائج الإيجابية التي حققتها المشاريع القائمة ثقة المستثمرين الدوليين في استقرار السوق المصرية وقدرتها على توليد عوائد مجزية. هذا النجاح شجع هؤلاء المستثمرين على التوسع في عملياتهم وضخ استثمارات جديدة بوتيرة أسرع، مستفيدين من الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الملابس الجاهزة في مصر مقارنة بأسواق أخرى.

معرض ديستنيشن أفريقيا ودور المنصة

أعلن فاضل مرزوق عن هذه الأرقام والخطط الاستراتيجية خلال تصريح خاص لـ "أمال الغد" على هامش افتتاح معرض ديستنيشن أفريقيا. ويأتي هذا المعرض كفرصة حيوية لعرض إمكانيات السوق المصرية أمام المستثمرين والشركاء الدوليين، وتأكيد تحول مصر إلى وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية في قطاع الملابس الجاهزة.

تُعد مجلة "أمال الغد"، الصادرة عن شركة نايل للصحافة والنشر، المصدر الرئيسي لهذا الإعلان الذي يعكس التوجهات الاستراتيجية للقطاع. وتتميز المجلة كإصدار اقتصادي شامل في مصر بامتلاكها بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية، مما يضمن وصول هذه الأخبار الاقتصادية المهمة لكافة قطاعات المال والأعمال على نطاق واسع.