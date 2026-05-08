مصر تستضيف فعاليات المجلس العالمي للسياحة والسفر على متن رحلة بحرية عبر قناة السويس

استضافت مصر فعاليات المجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC) على متن رحلة بحرية عبر قناة السويس، بمشاركة كبار المسؤولين وقادة صناعة السياحة العالمية، حيث ناقشوا التحديات والفرص التي تواجه القطاع، وأكدوا على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز السياحة المستدامة.

شهد رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي لل سياحة والسفر Manfredi Lefebvre والرئيس التنفيذي للمجلس جلوريا جيفارا فعاليات استضافة مصر للفعالية الدولية للمجلس (WTTC)، والتي تُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة وزير ال سياحة والآثار شريف فتحي ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، وذلك على متن رحلة بحرية عبر قناة السويس تمر بعدد من المدن والموانئ ال مصر ية على متن السفينة Crystal Serenity Cruise Ship.

وقال Manfredi Lefebvre، إن مصر دولة رائعة تمتلك إمكانات هائلة في مجالي السياحة والاستثمار، إلى جانب بنية تحتية قوية تعزز من مكانتها كوجهة سياحية عالمية، مشيدا بكرم الضيافة المصرية وحفاوة الاستقبال التي لقيها المشاركون. وتحدث عن التحديات التي واجهها قطاع السياحة والسفر عالميا خلال السنوات الماضية، موضحا أن القطاع بدأ بالفعل في التعافي تدريجيا، مع توقعات بعودة النمو إلى معدلاته الطبيعية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أهمية قطاع السياحة والسفر في تعزيز التواصل الإنساني والتفاعل بين الشعوب، مؤكدا أن هذه الفعالية تُعد الأولى من نوعها، كونها تُعقد على متن رحلة بحرية تمر عبر قناة السويس، بما يمثل نموذجا غير تقليدي للفعاليات الدولية. وأوضح أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وشبكة طيران واسعة وسهولة في الوصول، إلى جانب تنوع كبير في المنتجات السياحية، مؤكدا أن استمرار تطوير القطاع يعزز من مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

من جانبها، أكدت جلوريا جيفارا أن إطلاق هذه الفعالية يأتي انطلاقا من إيمان المجلس العالمي للسياحة والسفر بأهمية الشراكة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم وتنمية صناعة السياحة. وأوضحت أن قطاع السياحة والسفر حقق خلال العام الماضي معدلات نمو تجاوزت العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث سجل نموا بنسبة 4.1% مقارنة بنمو الاقتصاد العالمي الذي بلغ 2.8%، بينما وصلت معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى نحو 5%.

وأشارت إلى أن مصر تمثل نموذجاً واضحا للقدرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة ومرونة عالية، لافتة إلى ما حققته وزارة السياحة والآثار من نتائج إيجابية وزيادة ملحوظة في عوائد السياحة. وشددت على أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف داخل القطاع، واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب، والاستعداد الجيد للتعامل مع التحديات، إلى جانب تعزيز التواصل الفعال في ظل التحولات السريعة في صناعة السفر.

وتطرقت إلى أبرز التحديات المستقبلية التي تواجه القطاع، ومنها نقص الكفاءات، وتغير المناخ، والتأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على صناعة السياحة والسفر. وشهدت الفعالية حضور عدد من كبار المسؤولين، إلى جانب أكثر من 300 من قادة صناعة السياحة والسفر على مستوى العالم، وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. وتأتي هذه الفعالية تحت عنوان: “رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين: التعافي والقيادة وآفاق التحول في قطاع السياحة والسفر خلال العقد المقبل”.

وأكدت جيفارا أن مصر أصبحت وجهة سياحية رائدة في المنطقة، حيث استقطبت ملايين السياح خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز الأمن والاستقرار. كما أشادت بجهود وزارة السياحة والآثار في تنويع المنتجات السياحية، بما يشمل السياحة الثقافية والتاريخية والطبيعية، بالإضافة إلى السياحة العلاجية والرياضية. وأضافت أن هذه الجهود ساهمت في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية متنوعة وجذابة، قادرة على جذب مختلف فئات السياح من جميع أنحاء العالم.

كما ناقشت الفعالية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تطوير صناعة السياحة، حيث شارك العديد من الشركات الرائدة في مجال السياحة في مناقشات حول كيفية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت جيفارا أن هذه الشراكة ضرورية لتحقيق النمو المستدام في قطاع السياحة، حيث يمكن للقطاع الخاص تقديم الخبرة والموارد اللازمة لدعم جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز جودة الخدمات السياحية.

كما ناقشت الفعالية التحديات التي تواجه قطاع السياحة في مصر، بما في ذلك التحديات اللوجستية والأمنية، بالإضافة إلى التحديات البيئية التي تواجهها المناطق السياحية. وأكدت جيفارا أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. كما ناقشت الفعالية الفرص المتاحة لتعزيز قطاع السياحة في مصر، بما في ذلك الفرص المتاحة في مجال السياحة المستدامة والسياحة الثقافية.

وأكدت جيفارا أن هذه الفرص يمكن أن تساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة في المنطقة، حيث يمكن للقطاع السياحي أن يلعب دوراً حيوياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي





