مصر تعزز مكانتها السياحية العالمية باستضافة 270 قيادة دولية لبحث الاستثمار والتحول الرقمي

تفاصيل استضافة مصر لنخبة من قادة السياحة والطيران العالميين لتعزيز رسالة الاستقرار وبحث فرص الاستثمار والتحول الأخضر والرقمي في القطاع السياحي المصري.

أكد الدكتور أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة ل تنشيط السياحة أن استضافة الدولة المصرية لأكثر من مائتين وسبعين قيادة تنفيذية وحكومية من أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع السياحة والسفر والطيران على المستوى العالمي تمثل خطوة استراتيجية هامة ورسالة قوية ومباشرة للعالم أجمع تعكس حالة الأمن والاستقرار والنمو التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.

وأوضح يوسف خلال مداخلة تلفزيونية مفصلة مع الإعلاميتين نانسي نور وندى رضا في برنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز أن هذا التجمع الرفيع المستوى ليس مجرد حدث بروتوكولي بل هو تجسيد لثقة المجتمع الدولي في المقصد السياحي المصري وقدرته على استعادة مكانته الريادية في سوق السياحة العالمي. وأشار إلى أن تواجد هذه الكوادر القيادية في قلب مصر يساهم في تغيير الصورة الذهنية لدى بعض الأسواق العالمية ويؤكد أن مصر وجهة آمنة ومستقرة وجاذبة للزوار والمستثمرين على حد سواء مما ينعكس إيجابياً على تدفقات السياح في المستقبل القريب.

وأضاف رئيس الهيئة العامة لتنشيط السياحة أن البرنامج الذي تم إعداده لهذه الوفود العالمية كان برنامجاً مكثفاً وشاملاً يتجاوز فكرة الجولات السياحية التقليدية حيث تضمن جولات ميدانية شملت عبور قناة السويس التي تعد شرياناً حيوياً للتجارة العالمية بالإضافة إلى زيارات تفقدية في القاهرة العاصمة وعدداً من المدن المصرية الأخرى التي تمتاز بتنوعها الثقافي والأثري. وأوضح أن الفعاليات لم تقتصر على الجانب الترفيهي بل شملت تنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصصة وجلسات النقاش المعمقة التي جمعت بين الخبراء الدوليين والمسؤولين المصريين لتناول أهم القضايا التي تواجه قطاع السياحة في العصر الحديث.

ومن أبرز هذه القضايا ملف التعافي من الأزمات العالمية وكيفية بناء قطاع سياحي مرن قادر على مواجهة التحديات المفاجئة بالإضافة إلى مناقشة آليات التحول الرقمي في تقديم الخدمات السياحية لضمان سهولة الوصول وتطوير تجربة السائح عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الترويج والإدارة. وفي سياق متصل تطرق الدكتور أحمد يوسف إلى أهمية التحول الأخضر في صناعة السياحة مشيراً إلى أن مصر تسعى جاهدة لتبني معايير الاستدامة البيئية في كافة مشروعاتها السياحية الجديدة لتقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأكد أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية العالمية نحو سياحة صديقة للبيئة وهو ما جذب اهتمام القيادات العالمية المشاركة في المؤتمر. كما لفت إلى أن هناك رغبة حقيقية وملموسة من قبل المستثمرين الدوليين لضخ استثمارات ضخمة في السوق المصري خاصة في المناطق ذات القيمة التنافسية العالية مثل جنوب سيناء ومنطقة البحر الأحمر والساحل الشمالي والمدن الكبرى.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص بما يضمن خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي. واختتم يوسف حديثه بالتأكيد على أن المؤتمر السنوي الذي تستضيفه مصر يعكس مكانتها الإقليمية والدولية المرموقة وقدرتها الفائقة على جذب كبار الخبراء وصناع القرار في صناعة السفر العالمية.

وشدد على أن تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية بتنشيط السياحة سيسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في زيادة أعداد السائحين سنوياً وتنويع مصادر الدخل السياحي. وأوضح أن مصر تمتلك مقومات فريدة لا تتوفر في أي مكان آخر في العالم سواء من حيث التاريخ أو الجغرافيا أو الثقافة وهو ما يجعلها دائماً في مقدمة الوجهات السياحية المفضلة عالمياً.

وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد مزيداً من الفعاليات الدولية والمؤتمرات التي تهدف إلى تسليط الضوء على الكنوز المصرية غير المكتشفة وجذب شرائح جديدة من السياح من مختلف أنحاء العالم بما يعزز من مكانة مصر كمركز عالمي للسياحة والاستثمار





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

السياحة المصرية الاستثمار السياحي التحول الرقمي تنشيط السياحة الاستقرار الأمني

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'التضامن': فتح 270 حضانة في 14 محافظة.. ومخاطبة المحليات لإغلاق المخالفة⭕️عاجل.. 'التضامن': فتح 270 حضانة في 14 محافظة.. ومخاطبة المحليات لإغلاق المخالفة

Read more »

عمليات تعليم كفر الشيخ: غياب 270 طالبا عن أداء امتحانات الثانوية العامة وضبط حالتي غش| صورعمليات تعليم كفر الشيخ: غياب 270 طالبا عن أداء امتحانات الثانوية العامة وضبط حالتي غش| صور احمى_نفسك_احمى_بلدك

Read more »

الكشف على 270 ألف طالب خلال حملة القضاء على أمراض سوء التغذية بالبحيرةالكشف على 270 ألف طالب خلال حملة القضاء على أمراض سوء التغذية بالبحيرة

Read more »

الكيلو بـ270 جنيها.. محافظ الشرقية يفتتح منفذ بيع اللحوم الطازجة بمنيا القمحقرر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، خفض سعر كيلو اللحوم البلدية الطازجة من 290 جنيها لتصبح 270 جنيها، وكذلك اللحوم الضأن الطازجة من 320 جنيها إلى 270 جنيها.

Read more »

لأول مرة.. مصر تستضيف 'رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين' بمشاركة 270 مسئولاستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مانفريدي ليفيبفر دوفيديو رئيس مجلس إدارة

Read more »

رئيس هيئة تنشيط السياحة: استضافة 270 قيادة عالمية رسالة قوية تعكس أمن واستقرار مصرمصر تستضيف قيادات سياحية عالمية ما يعكس الثقة الدولية في أمنها واستقرارها مع بحث فرص الاستثمار وتطوير القطاع والتحول الرقمي والأخضر - الوطن

Read more »