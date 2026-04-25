مصر تؤكد قدرتها على الردع.. وتطورات إقليمية ودولية متسارعة

تصريحات للرئيس السيسي حول قدرة الجيش المصري على حماية الأمن القومي، وجهود دبلوماسية لمنع التصعيد الإقليمي، واعترض أمريكي لسفينة متجهة لإيران، وجريمة قتل طفل في مصر، وتحديثات حول الخسائر الروسية في أوكرانيا.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي قدرة الجيش ال مصر ي على التصدي لأي تهديد يمس أمن مصر القومي، مشدداً على أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لردع أي محاولة للاعتداء على البلاد أو الاقتراب من حدودها.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس السيسي، تعكس قوة وعزم مصر على حماية أراضيها ومصالحها. وفي سياق متصل، عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره العماني السيد بدر بن حمد البوسعيدي، اجتماعاً هاماً تناول آخر التطورات الإقليمية، حيث أكدا على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمنع تجدد الصراعات العسكرية في المنطقة، والعمل على إيجاد حلول سلمية للأزمات القائمة. وأشار الوزيران إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وسلطنة عمان في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

على صعيد آخر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن اعتراض مدمرة أمريكية، وهي المدمرة يو إس إس رافائيل بيرالتا، لسفينة كانت متجهة إلى أحد الموانئ الإيرانية. ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الشحنة التي كانت تحملها السفينة، أو الأسباب التي دفعت إلى اعتراضها. يأتي هذا الإجراء في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، وتبادل الاتهامات بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي حادث مأساوي آخر، كشفت التحقيقات في مصر عن تفاصيل مقتل طفل بلا مأوى في منطقة أكتوبر، حيث تبين أن حلاقاً قام بارتكاب الجريمة. وقد أثارت هذه الجريمة موجة غضب واستياء واسعة في المجتمع المصري، وطالب الكثيرون بتطبيق أقصى العقوبات على الجاني. وتعد هذه الحادثة تذكيراً بأهمية توفير الحماية والرعاية للأطفال المحتاجين، والعمل على مكافحة ظاهرة التشرد.

وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت، عن ارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوف القوات الروسية منذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022، إلى مليون و324 ألفاً و690 فرداً. وأشار الجيش الأوكراني إلى أن عدد القتلى والجرحى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 1230 فرداً.

كما أعلن الجيش الأوكراني عن تدمير كميات كبيرة من المعدات العسكرية الروسية، بما في ذلك 11892 دبابة، و24458 مركبة قتالية مدرعة، و40635 نظام مدفعية، و1753 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1353 من أنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى تدمير 435 طائرة حربية، و350 مروحية، و255862 طائرة مسيرة، و4549 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و91422 من المركبات وخزانات الوقود، و4136 من وحدات المعدات الخاصة. وتأتي هذه الإعلانات في ظل استمرار المعارك العنيفة بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية في عدة مناطق من أوكرانيا، حيث تسعى أوكرانيا لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا.

وتلقي هذه التطورات بظلالها على الأوضاع الإقليمية والدولية، وتزيد من المخاوف بشأن احتمال تصعيد الصراع





