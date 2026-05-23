مصر تدعم القضاء اللبناني وبسط سيادته على كامل أراضيه وصون السلم الأهلي والوحدة الوطنية

أكد السفير علاء موسى سفير مصر في بيروت، دعم القاهرة لجهود الدولة ال لبنان ية الرامية لبسط سيادتها وسلطتها على كامل أراضيها وصون الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وكذا للتصدي للتداعيات الإنسانية للعمليات العسكرية ال إسرائيل ية وتخفيف معاناة الشعب ال لبنان ي.
جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها السفير المصري مع كل من العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، حيث تم التركيز على التطورات في لبنان والإقليم وتنسيق الجهود الرامية لخفض التصعيد وتثبيت التهدئة
