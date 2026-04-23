مصر تبدأ تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا بتقديم الساعة 60 دقيقة

بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بتقديم الساعة بستين دقيقة، وذلك وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 بهدف ترشيد استهلاك الطاقة ودعم الأنشطة الاقتصادية.

مع اقتراب نهاية يوم الخميس، تستعد مصر لتغيير هام في نظام الوقت، وهو تطبيق التوقيت الصيفي . هذا التغيير، الذي يبدأ في منتصف الليل، يعني تقديم الساعة بستين دقيقة كاملة، حيث تقفز عقارب الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل مباشرة إلى الواحدة صباحًا.

هذا الإجراء يمثل بداية العمل بنظام التوقيت الصيفي في جميع أنحاء الجمهورية، وهو حدث يتكرر سنويًا في نهاية شهر أبريل. يهدف هذا التحول إلى الاستفادة القصوى من ضوء النهار وتقليل الاعتماد على الإضاءة الاصطناعية، وبالتالي ترشيد استهلاك الطاقة. تطبيق التوقيت الصيفي ليس قرارًا جديدًا، بل هو عودة إلى نظام كان متبعًا في السابق. القانون رقم 24 لسنة 2023 هو الذي أعاد العمل بهذا النظام بعد فترة توقف دامت لعدة سنوات.

هذا القانون يأتي في سياق خطة الدولة الشاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتقليل النفقات، مع التركيز بشكل خاص على ترشيد استهلاك الطاقة. الاستفادة من ضوء النهار لفترة أطول خلال المساء تدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتساهم في زيادة الإنتاجية. اختيار يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الصيفي لم يكن محض صدفة، بل جاء مدروسًا بعناية. فالجمعة هي يوم إجازة رسمية في معظم القطاعات الحكومية والخاصة، مما يتيح للمواطنين فرصة للتأقلم مع التغيير الجديد دون التأثير على سير العمل اليومي.

هذا التخطيط يهدف إلى تجنب أي ارتباك أو تعطيل في المصالح الحكومية أو مواعيد العمل، ويمنح الأفراد الوقت الكافي لضبط مواعيدهم وأنشطتهم اليومية وفقًا للتوقيت الجديد. مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي، من المتوقع أن تشهد الأجهزة الذكية والهواتف المحمولة تحديثًا تلقائيًا للتوقيت. ومع ذلك، ينصح الخبراء بضرورة مراجعة مواعيد المنبهات والاجتماعات الهامة، والتأكد من تحديث جميع الأجهزة الإلكترونية الأخرى، خاصة تلك التي لا تتصل بالإنترنت بشكل مباشر مثل الساعات اليدوية.

هذا الإجراء يضمن عدم حدوث أي تأخير أو سوء فهم في المواعيد والالتزامات المختلفة. تطبيق التوقيت الصيفي هو خطوة تنظيمية تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من ساعات النهار، وترشيد استهلاك الطاقة، ودعم الأنشطة الاقتصادية. هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتقليل البصمة الكربونية. مع دقات منتصف الليل، تدخل مصر رسميًا فصلًا جديدًا من الوقت، فصلًا يهدف إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والبيئية، وتحسين جودة حياة المواطنين.

هذا التغيير ليس مجرد تعديل في الوقت، بل هو جزء من رؤية شاملة تهدف إلى بناء مستقبل أفضل لمصر





