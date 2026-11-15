مصر للشباب تختتم استعداداتها أمام تنزانيا ببطولة أفريقيا

اختتم منتخب مصر للشباب 2007 تدريباته تحت قيادة وائل رياض استعداداً للمواجهة الودية أمام تنزانيا في المركز الوطني، في إطار تأهيلية لكأس العالم.

اختتم منتخب مصر للشباب ، مواليد عام 2007، جولته التدريبية الأخيرة، اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة منتخب تنزانيا في المباراة الودية الثانية المجدولة في السابعة مساء، يوم الاثنين المقبل.

يُقام اللقاء في مركز المنتخبات الوطنية، في خطوة حاسمة ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للشباب، والمؤهلة مباشرة إلى بطولة كأس العالم للشباب، حيث يترقب الجمهور والشباب الأداء الفني الذي سيُظهره الفريق تحت قيادة الجهاز الإداري والفني.

Also read أهلي 2007 يفوز على وادي دجلة بثنائية في بطولة الجمهورية | قناة صدى البلد

التفاصيل التكتيكية لمران الأحد

ركز الجهاز الفني، بقيادة المدرب وائل رياض، خلال المران الرئيسي ليوم الأحد، بشكل مكثف على الجمل التكتيكية الدقيقة وتوزيع الأدوار الميدانية، مع تطبيق تدريبات خاصة موجهة للفئات الدفاعية والهجومية.

ويأتي هذا التركيز التكتيكي كخطوة تمهيدية أساسية قبل مواجهة منتخب تنزانيا، الذي يُصنف من المنتخبات القوية والمتأهلة رسمياً إلى بطولة أمم أفريقيا للشباب، مما يعطي قيمة رياضية عالية للقاء الودي.

Advertisement

مواقف الجهات المعنية والاتحاد

أشاد المدرب وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب، بالتزام اللاعبين من فئتي اللاعبين الذين شاركوا في التصفيات الإقليمية لشمال أفريقيا، وكذلك العناصر الجديدة التي انضمت إلى المعسكر خلال الفترة الأخيرة.

وأكد وائل رياض، أن هناك برنامجاً تدريبياً وإدارياً قوياً تم تنسيقه مع الإدارة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة شوقي غريب، مشكوراً مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على دعمهم المستمر.

الأثر المستقبلي والخطوات القادمة

طالب وائل رياض اللاعبين باستغلال كافة الفرص المتاحة في المباريات الودية، مع التركيز على قوة المنافسين، لا سيما أن منتخب تنزانيا يتميز بمستوى فني عالٍ يؤهله للمشاركة في المحافل القارية.

ويستعد المنتخب لخوض هذه الودية بعد أن أنهى معسكره الحالي بخوض مباراتين وديتين أمام منتخب تنزانيا في مواجهته الأولى، ومنتخب روسيا، مما يجعل اللقاء غداً هو الفاصل النهائي قبل الانطلاق الرسمي في البطولة.