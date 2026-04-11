مصر وجنوب أفريقيا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الشرق الأوسط

جرى اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وجنوب أفريقيا، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية وجهود السلام، بالإضافة إلى قمة العلمين ومنتدى الأعمال القادمين.

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وال مصر يين بالخارج يوم السبت الحادي عشر من أبريل، اتصالا هاتفيا من رونالد لامولا وزير خارجية جنوب أفريقيا . تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطوراتها.

صرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير خارجية جنوب أفريقيا أشاد في بداية الاتصال بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تخفيف حدة التوتر والتصعيد في المنطقة، وجهودها الدبلوماسية النشطة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين. من جانبه، نقل الوزير عبد العاطي تحيات فخامة رئيس الجمهورية إلى نظيره الجنوب أفريقي، معرباً عن تقديره للزخم المتزايد الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لتحقيق المنفعة المتبادلة. كما أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لمشاركة جنوب أفريقيا في قمة منتصف العام التنسيقية ومنتدى الأعمال اللذين سيتم تنظيمهما في مدينة العلمين خلال شهر يونيو المقبل، مشيراً إلى أهمية هذه الفعاليات في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وأكد على حرص مصر على تطوير العلاقات مع جنوب أفريقيا في شتى المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. \فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، أطلع الوزير عبد العاطي نظيره الجنوب أفريقي على الجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتهدئة الأوضاع وخفض التصعيد في المنطقة، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية والحوار البناء لتجنب المزيد من التدهور. أكد الوزير على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان نجاح مسار المفاوضات الهادف إلى تثبيت وقف إطلاق النار الدائم وتهيئة الأجواء المناسبة للتوصل إلى توافق شامل بين جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران. كما أدان الوزير عبد العاطي العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف مناطق واسعة في لبنان، مؤكداً على ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، ووقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية بما يضمن استقرار المنطقة ويجنبها الانزلاق نحو فوضى شاملة. وأشار إلى أهمية التمسك بالقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة لضمان السلام والأمن في المنطقة.\تطرق الاتصال أيضا إلى تطورات القضية الفلسطينية والجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق. شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من استئناف مهامها من داخل القطاع خلال المرحلة المقبلة، وتقديم الدعم الكامل من المجتمع الدولي للجنة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها التنفيذية بكفاءة وفعالية. وأكد على ضرورة دعم نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع دون عوائق، لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الأساسية. كما أعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه جنوب أفريقيا للقضية الفلسطينية، مؤكداً على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين في هذا المجال لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة





مصر جنوب أفريقيا العلاقات الثنائية الشرق الأوسط القضية الفلسطينية الرئيس السيسي الدبلوماسية الأمن الاستقرار العلمين

