رفضت مصر تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأعلنت تضامنها الكامل مع أربعة عشر منتخبًا وطنيًا، مؤكدة على التزامها بحماية السيادة الرياضية العربية ومواجهة أي محاولات للتهميش أو الهيمنة على القرار الرياضي الدولي.

في تطور مثير للجدل، رفضت مصر اليوم الأحد تصريحات أدلى بها رئيس الاتحاد الأوروبي ل كرة القدم ، وأعلنت تضامن ها المطلق مع أربعة عشر منتخبًا وطنيًا، في خطوة تعكس موقفًا سياسيًا ورياضيًا واضحًا.

جاء ذلك بعد ساعات من تسريب تصريحات مثيرة للجدل حول دور الأندية والمشاركة في البطولات القارية. وقد أكدت القاهرة أن مثل هذه التصريحات لا تعكس الواقع الرياضي في المنطقة، وتتنافى مع مبادئ التعاون والتضامن بين الدول العربية والأفريقية والأوروبية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الدعم المصري المتواصل للمؤسسات الرياضية العربية، ورفض أي محاولات لتهميشها أو تسييسها بشكل سلبي.

وقد عبرت الخارجية المصرية في بيان رسمي عن "استنكارها الشديد" للتجاوزات الخطابية التي تستهدف تضليل الرأي العام الرياضي، مشددة على أن مصر ستظل راعية للرياضة العربية ولقيمها السامية. ويمثل هذا الرفض امتدادًا لمواقف مصر التاريخية في الدفاع عن السيادة الرياضية للدول النامية، ورفض الهيمنة الغربية على المؤسسات الرياضية الدولية. وقد لاقى الموقف المصري ترحيبًا واسعًا على مستوى quadrilateral من المنتخبات العربية والأفريقية التي عبرت عن امتنانها لهذا الموقف الشجاع





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