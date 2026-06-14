Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

مصر ترفض تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وتتضامن مع 14 منتخبًا

رياضة News

مصر ترفض تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وتتضامن مع 14 منتخبًا
مصرالاتحاد الأوروبيكرة القدم
📆6/14/2026 7:45 PM
📰Shorouk_News
42 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 37% · Publisher: 53%

رفضت مصر تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأعلنت تضامنها الكامل مع أربعة عشر منتخبًا وطنيًا، مؤكدة على التزامها بحماية السيادة الرياضية العربية ومواجهة أي محاولات للتهميش أو الهيمنة على القرار الرياضي الدولي.

في تطور مثير للجدل، رفضت مصر اليوم الأحد تصريحات أدلى بها رئيس الاتحاد الأوروبي ل كرة القدم ، وأعلنت تضامن ها المطلق مع أربعة عشر منتخبًا وطنيًا، في خطوة تعكس موقفًا سياسيًا ورياضيًا واضحًا.

جاء ذلك بعد ساعات من تسريب تصريحات مثيرة للجدل حول دور الأندية والمشاركة في البطولات القارية. وقد أكدت القاهرة أن مثل هذه التصريحات لا تعكس الواقع الرياضي في المنطقة، وتتنافى مع مبادئ التعاون والتضامن بين الدول العربية والأفريقية والأوروبية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الدعم المصري المتواصل للمؤسسات الرياضية العربية، ورفض أي محاولات لتهميشها أو تسييسها بشكل سلبي.

وقد عبرت الخارجية المصرية في بيان رسمي عن "استنكارها الشديد" للتجاوزات الخطابية التي تستهدف تضليل الرأي العام الرياضي، مشددة على أن مصر ستظل راعية للرياضة العربية ولقيمها السامية. ويمثل هذا الرفض امتدادًا لمواقف مصر التاريخية في الدفاع عن السيادة الرياضية للدول النامية، ورفض الهيمنة الغربية على المؤسسات الرياضية الدولية. وقد لاقى الموقف المصري ترحيبًا واسعًا على مستوى quadrilateral من المنتخبات العربية والأفريقية التي عبرت عن امتنانها لهذا الموقف الشجاع

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shorouk_News /  🏆 13. in EG

مصر الاتحاد الأوروبي كرة القدم تضامن منتخبات

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الضرائب: التعديلات المقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة تدعم القطاع الصحي والصناعات الطبيةالضرائب: التعديلات المقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة تدعم القطاع الصحي والصناعات الطبية- خضوع الأجهزة الطبية لفئة ضريبية مخفضة 5% بدلًا من 14% - إعفاء مدخلات تصنيع (لوازم وأجزاء وأجهزة) الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة
Read more »

بتوقيت القاهرة.. مباريات اليوم الأحد 14 - 6 - 2026 في المونديالبتوقيت القاهرة.. مباريات اليوم الأحد 14 - 6 - 2026 في المونديالتنطلق اليوم الأحد 14 - 6 - 2026 عدد من المباريات الهامه في كأس
Read more »

أسعار اللحوم اليوم الأحد 14-6-2026 في الأسواقأسعار اللحوم اليوم الأحد 14-6-2026 في الأسواقذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحديثات أسعار اللحوم بأنواعها اليوم الأحد 14 6 2026 في الأسواق - الوطن
Read more »

في ذكراه.. قصة وفاة جلال الشرقاوي بفيروس كورونافي ذكراه.. قصة وفاة جلال الشرقاوي بفيروس كوروناتحل اليوم الأحد 14 يونيو، ذكرى ميلاد المخرج الكبير جلال الشرقاوي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1934، ورحل عن عالمنا في 4 فبراير عام 1922.
Read more »

تراجع قوي في أسعار الجمبري والسبيط.. والبلطي يبدأ من 75 جنيها للكيلو.. أسعار الأسماك اليومتراجع قوي في أسعار الجمبري والسبيط.. والبلطي يبدأ من 75 جنيها للكيلو.. أسعار الأسماك اليومشهدت أسعار الأسماك في الأسواق المصرية اليوم الأحد 14 يونيو 2026 تراجعات قوية، حيث تراجع عدد من الأصناف الأكثر استهلاكًا بين المواطنين، على رأسها البلطي والماكريل والجمبري الجامبو، بينما ارتفعت أسعار ب
Read more »

بعثة مصر للشطرنج تغادر إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة العالمبعثة مصر للشطرنج تغادر إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة العالمغادرت بعثة المنتخب المصري للشطرنج إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة العالم للناشئين تحت 14 و16 و 18 سنة التي تقام في مدينة مونتسيلفانو
Read more »



Render Time: 2026-06-14 22:45:34