مصر وباكستان تبحثان التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد

أجرى وزير الخارجية المصري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الباكستاني لمناقشة الأوضاع الإقليمية المتصاعدة والجهود الدبلوماسية المبذولة لاحتواء التوتر وتحقيق الاستقرار.

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وال مصر يين بالخارج، اتصالاً هاتفياً مهماً مع محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من أبريل.

جاء هذا الاتصال في سياق التشاور والتنسيق المستمر والدائم بين البلدين الصديقين، بهدف تبادل وجهات النظر حول أحدث التطورات التي تشهدها المنطقة، والجهود الدبلوماسية المكثفة المبذولة لاحتواء التصعيد المتزايد والعمل على تخفيف التوترات القائمة. وقد تطرق الحديث إلى مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية الملحة، مع التركيز بشكل خاص على سبل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ركز جزء كبير من المباحثات على التطورات الأخيرة المتعلقة بالصراع المتصاعد، والبحث عن آليات فعالة لتهدئة الأوضاع وتجنب المزيد من التصعيد.

تناول الوزيران بشكل مفصل الجهود الدبلوماسية الجارية، بما في ذلك المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار وتجنب اتساع دائرة الصراع. كما استعرضا آخر المستجدات المتعلقة بالمساعي الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، وأعربا عن تطلعهما لعقد الجولة الثانية من المفاوضات في أقرب وقت ممكن. وأكدا على أن الحوار والتفاوض يمثلان السبيل الأمثل والأكثر فعالية لتسوية الأزمة الحالية، وتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية إعطاء الأولوية لخفض التصعيد وتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع. كما شدد على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، مع مراعاة الشواغل الأمنية المشروعة لدول المنطقة، وخاصة دول الخليج العربي، التي تمثل خط الدفاع الأول عن الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي سياق متصل، أشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية التنسيق الوثيق بين مصر وباكستان في المحافل الدولية، لضمان تحقيق توافق في الرؤى والمواقف بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد على أن مصر تدعم بشكل كامل الجهود الباكستانية الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. من جانبه، أعرب وزير الخارجية الباكستاني عن تقديره العميق للدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، وجهودها الدبلوماسية المتواصلة لحل الأزمات والصراعات. وأكد على أن باكستان تتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في جميع المجالات، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وفي ختام الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق، وتبادل وجهات النظر بشأن أي تطورات جديدة في المنطقة، بما يضمن دعم المسار الدبلوماسي، وخفض حدة التوتر، واستئناف المفاوضات، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري. وأكدا على أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب جهوداً مشتركة وتضافرية من جميع الأطراف المعنية





