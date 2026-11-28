تأكيد محورية الدور المصري في المنطقة عبر مباحثات مكثفة مع رؤساء وزراء ليبيا والعراق والسودان وقطر لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي

شهدت القاهرة خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الزيارات الدبلوماسية رفيعة المستوى، استقبل خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي قادة من ليبيا والعراق والسودان وقطر، في حركة عربية واسعة تهدف إلى إعادة تأكيد موقع مصر كعمود فقري للأمن والاستقرار الإقليمي. جرت هذه اللقاءات في وقت تتسم فيه المنطقة بتعقيدات سياسية وأمنية متعددة، مما جعل من القاهرة مركزا للنقاشات الاستراتيجية حول كيفية إدارة الأزمات الراهنة.

مركزية الدور المصري في الملف الفلسطيني

أكدت المباحثات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على التنسيق المشترك بين البلدين كركيزة أساسية لصون أمن المنطقة، حيث اتفق الجانبان على دورهما المشترك في الوساطة لإنهاء العدوان على غزة وتحقيق وقف التصعيد. وشدد الرئيس السيسي والأمير تميم على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون إبطاء، انطلاقا من رؤية مشتركة تدعم تحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو السلام.

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وأوضح الطرفان أن التنسيق المصري-القطري لا يقتصر على الجانب الإنساني فحسب، بل يمتد ليشمل السعي نحو تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مما يعكس عمق التوافق الاستراتيجي بين القاهرة والدوحة في هذا الملف الحيوي.

تعزيز الأمن القومي في ليبيا والسودان

ركزت زيارة عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على تعزيز الدور المصري في إنهاء الانقسامات السياسية في ليبيا وتوحيدها عبر حوار ليبي-ليبي يقود إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن. وقد أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أن القاهرة تستضيف العديد من جولات التفاوض بين الأطراف الليبية، مشيرا إلى أن وزير الخارجية بدر عبدالعاطي شارك في إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس بعد إغلاقها لمدة اثني عشر عاماً.

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وفي سياق ملف السودان، استقبل السيسي كامل إدريس، رئيس الوزراء السوداني، لتأكيد أن السودان يمثل خطا أحمر للأمن القومي المصري، حيث ترفض القاهرة أي مساس بوحدة الأراضي السودانية وتعمل على سلامة أراضيه. وشدد الجانبان على دعم الحوار السوداني-السوداني الذي يشارك فيه كل المكونات الوطنية، مع ضرورة إنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة ووقف أي دعم خارجي لها، مما يعكس اهتمام مصر المباشر بالثبات السياسي في دولة الجوار.

شراكة استراتيجية مع العراق والخليج

أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي خلال زيارته للقاهرة أن العراق ينظر إلى مصر باعتبارها قلب الأمة العربية، معربا عن تطلع بغداد لتكثيف التشاور السياسي مع القاهرة لتسوية الأزمات الإقليمية. ورحب الرئيس السيسي بذلك، مؤكدا استمرار الجهود المصرية المبذولة لحماية سيادة الدول ووحدة أراضيها وصون مؤسساتها الوطنية، مما يعزز الروابط التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

إلى جانب ذلك، أكد السيسي دعم مصر الكامل لأمن قطر وسائر دول الخليج العربي، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والتداعيات المحتملة للتوترات بين إيران وواشنطن وتل أبيب. وشدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتغليب الحلول السياسية والحوار، ومنع اتساع دائرة التوتر، بما يسهم في حماية حرية الملاحة واستقرار الأسواق العالمية.

تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري

تواكبت الجولات الدبلوماسية مع خطوات ملموسة على الصعيد الاقتصادي، حيث أشار الرئيس السيسي إلى أن زيارة الشيخ تميم أسهمت في تعزيز التعاون الثنائي، معلنا عن تطلعات الارتقاء بالشراكة في مجالات الطاقة والتبادل التجاري. واتفق الجانبان على ضرورة زيادة حجم التبادل الاستثماري، لا سيما أن مدينة العلمين شهدت في أغسطس الماضي اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في دورتها السابعة لمناقشة آليات تفعيل الشراكة.

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وتشير البيانات الرسمية إلى أن حجم الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر يتجاوز 7.5 مليارات دولار، مع تسجيل ارتفاع في حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 80 بالمائة خلال العام الماضي. ويعكس هذا النمو الاقتصادي القوي رغبة البلدين في تعميق الروابط التجارية والاستثمارية، مما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب الدولتين.