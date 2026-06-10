أعلنت وزارة الخارجية المصرية إدانتها للخطاب العدائي الإيراني ضد الأردن والبحرين والكويت، مبرزة دور مصر كزعيمة عربية، وشاركت تفاصيل إلقاء القبض على "بيشوي" وتفعيل منصة رقمية جديدة لتحصيل النفقة.

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء، فيه أدانت بحزم التصريحات العدائية التي صدرت عن إيران، والتي استهدفت ثلاثة دول عربية شقيقة هي الأردن و البحرين و الكويت .

وأكدت الوزارة أن هذه الهجمات الخطابية تشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية وتعرض أمن واستقرار المنطقة للتهديد. وأشارت إلى أن أي محاولة لتصعيد التوترات لابد من أن تُقابل بشروط القانون الدولي واحترام حدود الدول وسلامة أراضيها. وفي ذات السياق، صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أحمد قذاف الدم، أن الشعوب العربية أبدت موافقتها على فكرة "الدمج" وفتح الحدود بين الدول العربية كخطوة موالية لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف قذاف أن مصر، نظراً لموقعها الجغرافي وتاريخها العريق، ستستمر في لعب دور الزعيمة في الجهود الرامية إلى تحقيق الوحدة العربية، مشددًا على أن أي مسار للتقارب لا يمكن أن يتحقق إلا بتكاتف جميع الدول والشعوب. من جانبها، أعلن جهاز الأمن الداخلي عن القبض على المتهم المعروف باسم "بيشوي" أو "أسد المقطم" بتهمة التورط في سلسلة من القضايا المتعلقة بمخططات الفساد التي أدت إلى إلحاق الأذى بسمعة الدولة.

وجاء هذا الإجراء في إطار حملة شاملة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وتعزيز الثقة العامة في مؤسسات الدولة. وفي خطوة أخرى تهدف إلى تحسين حقوق المواطنين، أطلقت وزارة العدل منظومة رقمية حديثة تسهل عملية تحصيل النفقة والقضايا المتعلقة بالمطالبات القضائية. وتسمح هذه المنصات للمستحقين بتقديم طلباتهم إلكترونيًا، ومتابعة سيرها، وتلقي إشعارات فورية حول المستحقات المتأخرة، ما يهدف إلى تقليل البيروقراطية وتسهيل وصول الحق إلى المستحقين بسرعة وكفاءة.

تجدر الإشارة إلى أن بيان وزارة الخارجية شدد فيه على أن أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي. ودعت إلى خفض التصعيد وضرورة احترام المعايير الدولية لحفظ السلم والأمن الإقليمي، مؤكدًا أن مصر تقف إلى جانب الأردن والبحرين والكويت في كل ما يخص الدفاع عن سيادتها ومصالحها الحيوية.

وفي ختام البيان، أكدت الحكومة على استمرار تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للدول المتضررة، والعمل على تعزيز آليات التعاون الإقليمي لحماية المصالح الوطنية المشتركة ومنع أي محاولات لتقويض الاستقرار في المنطقة العربية





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