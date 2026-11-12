مصر تتجه لصدارة مجموعة التصفيات الأفريقية بقيادة علي ماهر

منتخب مصر لكرة القدم يتصدر المجموعة الثانية في التصفيات الأفريقية بفارق الأهداف عن أنغولا، في ظل استعدادات الجهاز الفني بقيادة علي ماهر لمواجهة مالاوي وحجز بطاقة التأهل لكأس الأمم.

يتطلع منتخب مصر الوطني لكرة القدم إلى تعزيز أوضاعه في صدارة المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وذلك في ظل قيادة الجهاز الفني الجديد الذي يترأسه المدرب علي ماهر ، حيث يسعى الفراعنة للحفاظ على تفوقهم الفني وتأمين بطاقتهما في المنافسات القادمة.

صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن أنغولا

يحتل منتخب مصر المركز الأول في الترتيب العام للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساويًا في النقاط مع منتخب أنغولا، إلا أن الفراعنة يتفوقون بشكل واضح بفضل فارق الأهداف الإيجابي، حيث سجل الفريق المصري 5 أهداف دون استقبال أي هدف، بينما استقبل المنتخب الأنجولي هدفًا واحدًا فقط، مما يمنح مصر أفضلية واضحة في سباق المنافسة.

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التفاصيل الفنية والجداول الزمنية للمباراة

من المقرر أن يعقد المدرب علي ماهر، المدير الفني للمنتخب الوطني، مؤتمرًا صحفيًا غداً الخميس في ستاد القاهرة للحديث عن استعدادات مباراة المنتخب ضد مالاوي، وسيكون برفقته اللاعب كريم حافظ، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، لشرح الخطة التكتيكية والتأهيل البدني للاعبين قبل المواجهة الحاسمة.

تدريبات مفتوحة وتصريحات الجهاز الفني

يُعقد التدريب في ستاد القاهرة في تمام الساعة الـ 7 مساءً، على أن تكون أول 15 دقيقة منه مفتوحة أمام وسائل الإعلام لتغطية جوانب مختلفة من الأداء البدني، بينما في الثامنة والنصف مساءً يعقد مدرب منتخب مالاوي مؤتمره الصحفي الخاص، يليه التدريب في التاسعة مساءً وتُتاح لوسائل الإعلام متابعة أول 15 دقيقة أيضًا.

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مواعيد المباراة والتوقيتات الدولية

تُقام مباراة مالاوي ضمن مشوار المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027 في تمام الساعة الـ 9 مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، والـ 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والـ 11 مساءً بتوقيت أبوظبي، مما يتطلب متابعة دقيقة من الجماهير العربية لمتابعة اللحظات الحاسمة للمباراة.

آفاق التأهل والتحديات المقبلة للفراعنة

يسعى الجهاز الفني بقيادة علي ماهر إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال المواجهتين المقبلتين مع مالاوي، لتعزيز فرص المنتخب في حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات الأفريقية المقرر إقامتها في كينيا وتنزانيا وأوغدا، وذلك في ظل المنافسة الشديدة من أنغولا التي تحتاج هي الأخرى للفوز لضمان استمرارها في الصدارة.