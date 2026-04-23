مصر تبذل جهودًا دبلوماسية للحفاظ على الهدنة وتطلق مبادرات اقتصادية جديدة

أكد رئيس الوزراء المصري على الجهود الدبلوماسية المصرية للحفاظ على وقف إطلاق النار بين واشنطن وإيران، وإطلاق تصدير الدواجن لقطر، وتوجيهات بإنشاء مركز لوجستي عالمي للحبوب، وجهود دعم الصناعة المحلية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية غير مسبوقة للحفاظ على الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة و إيران ، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة الناتجة عن الأنشطة ال إسرائيل ية في المنطقة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص مصر على استقرار المنطقة وتجنب أي تصعيد قد يؤثر سلبًا على الأمن الإقليمي والعالمي. وأوضح رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بتكثيف الاتصالات مع الأطراف المعنية لتهدئة الأوضاع وإيجاد حلول سياسية للأزمات القائمة. كما أعرب عن قلق مصر العميق إزاء التداعيات الإنسانية للنزاعات في المنطقة، مؤكدًا على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين.

وفي تطور منفصل، أعلنت سلوفينيا انسحابها من مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) واستبدال بثها ببرنامج خاص يركز على القضية الفلسطينية، وذلك تعبيرًا عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ورفضًا للظلم الذي يتعرض له. ويعكس هذا القرار تصاعد الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية وتزايد الدعم الشعبي والرسمي لحقوق الفلسطينيين. على الصعيد الاقتصادي، بدأت مصر رسميًا في تصدير الدواجن إلى دولة قطر، حيث انطلقت أول شحنة بكمية 300 طن اليوم.

ويمثل هذا الحدث خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتوسيع نطاق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخليجية. وأكد الدكتور مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية قطاع الدواجن وزيادة إنتاجه لتلبية الاحتياجات المحلية والتصديرية. وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير كافة التسهيلات والدعم للمستثمرين في هذا القطاع، بهدف جذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل.

وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء عن توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء مركز لوجستي عالمي لتخزين الحبوب في مصر، بهدف تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتداول الحبوب في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وأوضح أن المشروع سيقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقد تم بالفعل تخصيص الأرض وتلقي طلبات من عدد كبير من الدول للمشاركة في تنفيذه. وأشار إلى أن وجود هذا المركز سيضمن توفير موارد غذائية مهمة لمصر، بالإضافة إلى خلق قيمة مضافة وعائد اقتصادي كبير.

وقد تم تكليف وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر بإعداد دراسة جدوى تفصيلية لتنفيذ المشروع. كما تناول الدكتور مدبولي جهود الحكومة في دعم الصناعة المصرية ومواجهة التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة. وأشار إلى أن وزارة الصناعة تعمل على إنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة، بالتعاون مع البنك المركزي. وأوضح أن الحكومة تقوم بدراسة دقيقة لأسباب تعثر المصانع، مع التركيز على المصانع التي تضررت بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة.

وتهدف الحكومة إلى وضع برامج مناسبة لمساعدة هذه المصانع على استئناف الإنتاج وتوفير فرص العمل. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك أهمية الصناعة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنها ملتزمة بتقديم كافة أوجه الدعم للمصنعين والمستثمرين. وفي ختام المؤتمر الصحفي، أشار الدكتور مدبولي إلى أن مصر مضطرة للتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود على الصعيد العالمي، حتى في حالة انتهاء الحرب الدائرة، وذلك بسبب التغيرات الهيكلية في أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الوقود على المواطنين، من خلال توفير الدعم للمستحقين وتنفيذ برامج ترشيد الاستهلاك





