مصر واليابان تتعاونان لدفع أجندة المياه الدولية قبل مؤتمر 2026

بحث وزير الخارجية المصري مع المبعوثة اليابانية تعزيز التعاون في إدارة المياه والاستفادة من الخبرات اليابانية لمواجهة تحديات الندرة المائية في مصر، مع التركيز على الرئاسة المشتركة للحوار التفاعلي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية و التعاون الدولي وال مصر يين بالخارج، ب يوكو كاميكاوا، المبعوثة الخاصة لرئيس الوزراء اليابان ي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، وذلك في إطار التنسيق المشترك وتعزيز التعاون في قضايا المياه والتنمية المستدامة.

يأتي هذا اللقاء في وقت تواجه فيه مصر تحديات مائية حادة نتيجة محدودية الموارد المائية والنمو السكاني المتزايد، مما يستدعي تبني استراتيجيات مبتكرة في إدارة المياه وترشيد استخدامها. وقد أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على أهمية نقل التجربة اليابانية المتطورة في إدارة المدن والسياحة إلى المحافظات المصرية، خاصة في ظل ما تتمتع به اليابان من خبرات رائدة في مجال الحفاظ على الموارد المائية وتطوير نظم الري الحديثة.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه لمواصلة التعاون الوثيق بين مصر واليابان خلال الرئاسة المشتركة للحوار التفاعلي الثالث للمؤتمر برئاسة كاميكاوا والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وذلك بالبناء على التعاون الناجح بين البلدين خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023. ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق الأهداف المستهدفة والتوصل لمخرجات عملية ملموسة في مؤتمر 2026 لدفع أجندة المياه الدولية حتى عام 2030.

كما استعرض الوزير تحديات ندرة المياه الحادة في مصر، مشيراً إلى جهود الحكومة المصرية في التعامل معها من خلال الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية، التي تتضمن رؤية شاملة ومبتكرة لترشيد الاستخدامات المائية، والتوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها، إلى جانب تحديث أساليب الري التقليدية. وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية ترحيب مصر بالتعاون المشترك مع اليابان في هذه المشروعات، لنقل الخبرات والإمكانيات التكنولوجية المتطورة.

وتركز الشراكة المصرية اليابانية على مجالات تحلية المياه، معالجة الصرف الصحي، وتطوير أنظمة الري الذكية، مما يسهم في تعزيز الأمن المائي المصري. وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية التعاون والتكامل ورفض الإجراءات الأحادية في الأنهار العابرة للحدود، ومنها نهر النيل، لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة وفقاً لقواعد القانون الدولي، وعلى رأسها ضرورة الإخطار المسبق وعدم إحداث ضرر لدول المصب. وأشار إلى أن مصر تعول على الدعم الياباني في المحافل الدولية لتأكيد الحقوق المائية المصرية استناداً إلى مبادئ القانون الدولي.

ويُعد هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي في مجال المياه، مما سينعكس إيجاباً على جهود التنمية المستدامة في مصر والمنطقة





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