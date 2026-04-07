مصر تعزز تواجدها في إفريقيا: وزير الخارجية يبحث سبل التعاون مع لجنة الشؤون الأفريقية ومسؤول أوروبي

عقد وزير الخارجية المصري سلسلة لقاءات مهمة، حيث بحث مع رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب سبل تعزيز التواجد المصري في القارة الأفريقية، كما ناقش مع الممثل الأوروبي لعملية السلام تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والشرق الأوسط، مؤكداً على دعم مصر للقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لتحقيق السلام.

استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية و التعاون الدولي وال مصر يين بالخارج، اليوم الثلاثاء، النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، في إطار سلسلة من اللقاءات الهامة التي تهدف إلى تعزيز التواجد ال مصر ي في القارة الإفريقية وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم المصالح الوطنية العليا.

وقد تناول اللقاء العديد من القضايا ذات الأهمية، وعلى رأسها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع الدول الإفريقية، ودفع التبادل التجاري والاستثمارات، فضلاً عن تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة والممرات اللوجستية، بهدف دعم التكامل الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة. أكد الوزير عبدالعاطي، خلال اللقاء، اعتزاز وزارة الخارجية بالتعاون القائم مع البرلمان المصري ولجانه المختلفة، مشدداً على الأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية للدائرة الإفريقية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية المصرية. كما أشار إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإفريقية من خلال مجموعات الصداقة البرلمانية، وشدد على أهمية التوسع في الشراكات الاستراتيجية مع الدول الإفريقية، والبناء على الزخم الذي تحقق من خلال زيارات رجال الأعمال والمستثمرين للدول الإفريقية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية بالقارة. تناول اللقاء أيضاً مناقشة الخطط والبرامج المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية على مختلف الأصعدة، بما في ذلك الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وبحث الجانبان سبل تذليل العقبات التي قد تعترض مسيرة التعاون، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجه القارة الإفريقية. تم التركيز بشكل خاص على أهمية تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب والتكنولوجيا، بهدف بناء قدرات الكوادر الإفريقية وتمكينها من مواجهة التحديات المستقبلية. شهد اللقاء تبادلاً لوجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك جهود تحقيق السلام والاستقرار في القارة الإفريقية، ومكافحة الإرهاب، والتغيرات المناخية. وتوصل الجانبان إلى اتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون الوثيق في جميع هذه المجالات، والعمل سوياً لتحقيق الأهداف المشتركة بما يخدم مصالح مصر والقارة الإفريقية بأسرها.\من جانبه، أعرب النائب شريف الجبلي عن حرص اللجنة على مواصلة التعاون مع وزارة الخارجية لدعم أولويات السياسة الخارجية المصرية في إفريقيا، وتعزيز الدور المصري الريادي في القارة. وأكد الجبلي على أهمية تضافر الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق الأهداف المنشودة في القارة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يلعبه البرلمان في دعم الدبلوماسية المصرية وتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية. وأشار إلى أن اللجنة ستواصل العمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والاستثمار، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التعليم والثقافة والصحة. وقد أعرب النائب عن تفاؤله بمستقبل العلاقات المصرية الإفريقية، وأكد على التزام اللجنة بدعم جهود الحكومة المصرية في تعزيز التنمية المستدامة في القارة. أشاد الجبلي بالجهود التي تبذلها وزارة الخارجية في تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، وأكد على أهمية الدور الذي يلعبه الدبلوماسيون المصريون في تمثيل مصر في القارة. وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على توفير الدعم اللازم لوزارة الخارجية من أجل تحقيق أهدافها في إفريقيا. كما أثنى على الدور الريادي لمصر في القارة، وأكد على التزام اللجنة بدعم جهود الحكومة المصرية في الحفاظ على هذا الدور وتعزيزه.\في سياق متصل، بحث وزير الخارجية، خلال لقاء منفصل، مع الممثل الأوروبي لعملية السلام، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والشرق الأوسط. تناول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بعملية السلام، والجهود المبذولة لإحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. تبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل المضي قدماً في عملية السلام، والتحديات التي تواجهها، والفرص المتاحة لتحقيق تقدم. أكد الوزير على موقف مصر الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما شدد على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشرعية الدولية. استعرض الجانبان الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة، وأكدا على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف المعنية. ناقش اللقاء أيضاً التحديات التي تواجه المنطقة، بما في ذلك الأزمات الإنسانية، والإرهاب، والتطرف العنيف. اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، والعمل سوياً من أجل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط





