مصر ترحب بوقف العمليات العسكرية في إيران.. وتطورات اقتصادية ورياضية

أعربت جمهورية مصر العربية عن ترحيبها الحار بقرار وقف العمليات العسكرية لمدة أسبوعين في إيران ، واصفةً إياه بالخطوة الهامة نحو تحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية ال مصر ية، حيث أكدت مصر على أهمية الحوار والتفاوض كوسيلة فعالة لحل النزاعات وتسوية الخلافات بالطرق السلمية، معربةً عن أملها في أن يمثل هذا القرار بداية لمرحلة جديدة من السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكدت مصر على استعدادها للتعاون مع جميع الأطراف المعنية من أجل دعم جهود السلام وتعزيز الأمن الإقليمي، مشددةً على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.\في سياق متصل، أعلنت مصادر إيرانية عن بدء المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. ومن المتوقع أن تركز هذه المحادثات على بحث القضايا العالقة بين البلدين، وسبل تحقيق التقدم نحو حلها. وفي تطور آخر، صرح وزير الخارجية الإيراني بأنه سيتم السماح بالعبور عبر مضيق هرمز الحيوي تحت إشراف الجيش الإيراني، وذلك لضمان الأمن والسلامة في المنطقة. وفي سياق آخر، كشفت مصادر إيرانية عن وجود خطة بديلة للاستعداد لكأس العالم في حال عدم استكمال الدوري المحلي، وذلك لضمان مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة العالمية.\على صعيد آخر، أعلنت شركة إيني الإيطالية عن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر يقدر احتياطيه بحوالي 2 تريليون قدم مكعب. ويعتبر هذا الاكتشاف إضافة مهمة لقطاع الطاقة في مصر، وسيسهم في تعزيز احتياطيات الغاز الطبيعي وتلبية احتياجات السوق المحلية. في سياق آخر، يواجه حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري، محمد الشناوي، عقوبة مغلظة بعد طرده في المباراة الأخيرة أمام نادي سيراميكا. وأدت هذه الواقعة إلى حالة من الجدل في الأوساط الرياضية، حيث يرى البعض أن العقوبة قاسية، بينما يرى آخرون أنها ضرورية للحفاظ على الانضباط في الملعب. وفي سياق اقتصادي، شهد الدولار الأمريكي تراجعاً حاداً أمام اليوان الصيني في تعاملات اليوم الأربعاء، حيث فقد 174 نقطة إلى 6.8680 يوان لكل دولار، بعد تراجعه أمس. ويعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها قوة الاقتصاد الصيني، والتوقعات المتعلقة بقرارات البنك المركزي الصيني. وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية. والسعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا





