مصر تعزز دورها القيادي في منظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال اجتماعات المجلس التنفيذي بإسبانيا

تفاصيل مشاركة وزير السياحة والآثار المصري في الدورة 126 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ومناقشة استراتيجيات تعزيز مرونة القطاع ودعم النقل العالمي والتحول الرقمي.

شهدت مدينة توليدو الإسبانية انعقاد فعاليات الدورة المائة وستة وعشرين للمجلس التنفيذي ل منظمة الأمم المتحدة للسياحة ، حيث شارك السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار ال مصر ي على رأس وفد رفيع المستوى يضم نخبة من المستشارين والخبراء الدبلوماسيين، من بينهم رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية، وأحمد نبيل معاون الوزير لشئون المتابعة والطيران، وعلي منتصر سكرتير ثاني بالسفارة ال مصر ية في مدريد.

تأتي هذه المشاركة في توقيت استراتيجي بالغ الأهمية، حيث تترسخ مكانة الدولة المصرية كعضو فاعل ومؤثر في المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة الممتدة من عام ألفين وخمسة وعشرين وحتى عام ألفين وتسعة وعشرين، وهو ما يعكس الثقة الدولية في الرؤية المصرية وقدرتها على المساهمة في صياغة السياسات السياحية العالمية ودعم جهود التنمية على المستويين الإقليمي والدولي. وقد أعرب الوزير عن تقديره العميق للمملكة الإسبانية على حسن الاستضافة، كما أشاد بالاستراتيجية التي طرحتها الأمينة العامة للمنظمة، شيخة النويس، والتي تهدف إلى مواجهة التحديات الراهنة التي تعصف بصناعة السياحة العالمية عبر حلول واقعية ومبتكرة تضمن استمرارية القطاع ونموه في ظل المتغيرات المتسارعة.

وفي قلب النقاشات التي دارت خلال الجلسات، ركز الوزير شريف فتحي على محور حيوي يتمثل في تعزيز مرونة قطاع السياحة وقدرته على الصمود أمام الأزمات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد تقلبات جيوسياسية مستمرة تؤثر على تدفقات الزوار. وشدد الوزير في مداخلته على أن تضافر الجهود الدولية لدعم كافة وسائل نقل المسافرين والسائحين والبضائع ليس مجرد مطلب قطاعي، بل هو ضرورة اقتصادية ملحة لتنشيط الاقتصاد العالمي وتفادي الركود الذي قد يطال العديد من الدول.

وأوضح أن توفير منظومة نقل آمنة، كفؤة، وبأسعار تنافسية يمثل العمود الفقري الذي يربط بين المقاصد السياحية والأسواق المصدرة للسياح، سواء كان ذلك عبر النقل الجوي أو البحري أو البري. وأضاف أن الحفاظ على استدامة هذه الشبكات في أوقات الأزمات يسرع من وتيرة التعافي العالمي ويحمي ملايين الوظائف التي تعتمد على هذا القطاع، مؤكداً التزام مصر الكامل بالتعاون مع المنظمة لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.

ولم تقتصر المناقشات على الجوانب التشغيلية، بل امتدت لتشمل رؤى مستقبلية حول التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل. حيث ناقش المجلس التنفيذي دور السياحة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مع التأكيد على ضرورة دمج الابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في كافة مفاصل الصناعة السياحية لرفع جودة الخدمات.

وفي هذا السياق، تم استعراض آليات تنفيذ مخرجات إعلان الرياض لمستقبل السياحة، والذي يركز على الاستخدام المسؤول والذكي للتقنيات الحديثة، مع التطلع إلى تنظيم مؤتمر رفيع المستوى في دولة الكويت عام ألفين وستة وعشرين لبحث آفاق الذكاء الاصطناعي في السياحة، بالتعاون مع جهات عالمية مثل شركة أماديوس لتطوير مهارات العنصر البشري وقياس جاهزية الدول رقمياً بناءً على البنية التحتية للبيانات والحوكمة. كما تطرق الاجتماع إلى مبادرات إنسانية ملهمة، منها المقترح الكولومبي الرامي إلى إنشاء فريق عمل مشترك لتعزيز دور السياحة في بناء السلام، وإعادة دمج المجتمعات التي عانت من النزاعات، مع التركيز بشكل خاص على إشراك النساء والشباب والشعوب الأصلية وذوي الإعاقة في هذه المبادرات السياحية.

وبالتوازي مع ذلك، بدأت الاستعدادات المكثفة للسنة الدولية للسياحة المستدامة والمرنة لعام ألفين وسبعة وعشرين، حيث تم تشكيل لجنة توجيهية دولية لوضع خارطة طريق تركز على حماية التنوع البيولوجي، ومكافحة التلوث البلاستيكي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لمكافحة الفقر وحماية البيئة. وفي ختام الفعاليات، تم الإعلان عن افتتاح المقر الجديد للمنظمة في مدريد في التاسع والعشرين من يونيو الجاري، مما يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تتبوأ حالياً موقعاً قيادياً في المجلس التنفيذي بجانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز من تأثير إقليم الشرق الأوسط في توجيه مستقبل السياحة العالمية وتحقيق التنمية المستدامة





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